GROSSETO – La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico valida a partire dalle ore 14 di domani, venerdì 30 gennaio, fino alla mezzanotte. L’avviso riguarda le aree della Toscana centro-occidentale e le isole dell’Arcipelago toscano.

Precipitazioni diffuse e temporali lungo la costa

Secondo quanto riportato dalla sala operativa regionale, sono previste piogge sparse nel corso del pomeriggio, con maggiore probabilità e intensità nelle zone centrali della regione. In particolare, lungo la fascia costiera, le precipitazioni potrebbero assumere carattere temporalesco. Le condizioni meteo instabili potrebbero causare disagi e criticità localizzate, soprattutto in presenza di terreni già saturi d’acqua.

Raccomandazioni della Protezione Civile

Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali e a seguire le indicazioni fornite dai Comuni e dagli organi preposti alla gestione dell’emergenza. È consigliato evitare spostamenti non strettamente necessari nelle ore di maggiore intensità dei fenomeni e mantenere comportamenti prudenti nei pressi di corsi d’acqua, sottopassi e zone soggette ad allagamenti.

Le amministrazioni locali sono state allertate e stanno predisponendo tutte le misure necessarie per fronteggiare eventuali situazioni di rischio.

Le previsioni meteo aggiornate

Per consultare le previsioni meteorologiche in tempo reale e avere informazioni dettagliate sull’evoluzione del maltempo, è possibile visitare la sezione meteo del portale IlGiunco.net all’indirizzo: https://www.ilgiunco.net/meteo.