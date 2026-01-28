GROSSETO – In queste ore stanno circolando con insistenza sui social network, arrivando addirittura sull’emittente nazionale La7, nel programma con Luca e Paolo, le immagini dell’inaugurazione del nuovo parco cittadino realizzato nell’area dell’ex Diversivo. Le immagini ritraggono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna che, utilizzando un gioco destinato ai bambini, cade rovinosamente a terra: un episodio che molti hanno definito goliardico e che ha inevitabilmente attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

«È comprensibile che possa scappare un momento di leggerezza, anche se personalmente lo avrei evitato – osserva Gino Tornusciolo, capogruppo della Lega -. Forse sarebbe stato meglio, in un’occasione ufficiale, valorizzare il lavoro svolto piuttosto che trasformare l’evento in un episodio virale».

«Nel corso degli anni il sindaco Vivarelli Colonna ha più volte manifestato una spiccata esuberanza, spesso animata da buona fede e da un atteggiamento genuino che fa parte del suo carattere – prosegue -. Tuttavia, questa continua sovrapposizione tra stile personale e ruolo istituzionale rischia, ancora una volta, di mettere in ombra l’azione amministrativa, che meriterebbe di essere raccontata e giudicata per i risultati concreti ottenuti. Il punto non è la caduta in sé – prosegue Tornusciolo -, ma il fatto che abbia completamente oscurato un intervento importante per la città, frutto di un investimento significativo di risorse pubbliche. Il nuovo parco urbano, infatti, è costato circa due milioni di euro: fondi dei cittadini, provenienti dal Pnrr, impiegati per restituire alla comunità uno spazio riqualificato e destinato alla socialità».

Un progetto che secondo Tornusciolo avrebbe meritato attenzione per la sua portata e per le prospettive future. «Parliamo di un’area che già dalla prossima primavera potrà mostrare pienamente la propria bellezza e diventare un punto di riferimento per famiglie, giovani e anziani. Ed è questo il messaggio che dovrebbe emergere: il valore delle opere realizzate e il rispetto dovuto ai cittadini che le hanno finanziate».

«Molti grossetani ricorderanno quando fu realizzato il parco di via Giotto grazie a un bando nazionale: all’inizio sembrava soltanto una distesa di asfalto e cemento, ma nel tempo è diventato un punto di riferimento per tutta la città – conclude -. L’invito, quindi, è a guardare avanti, con la consapevolezza che questa amministrazione è stata capace di costruire qualcosa là dove prima c’erano solo terra ed erba. Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna terminerà il suo mandato tra circa un anno e mezzo; il parco, invece, resterà a lungo un luogo per tutti i grossetani».