GROSSETO – Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Grosseto. Il presidente Fausto Turbanti ha convocato l’assemblea per venerdì 30 gennaio alle ore 9.

Di seguito le proposte trattate:

Comunicazioni istituzionali

Comunicazione verbale seduta del 23 dicembre 2025 – presa d’atto.

Conferimento cittadinanza onoraria al professor Vincenzo Sarnicola (Luca Agresti)

Conferimento civica benemerenza ad Alessandro Scapecchi (Luca Agresti)

Proposta di modifica del piano generale degli impianti pubblicitari (Fabrizio Rossi)

Piano comunale di protezione civile – adozione “allegato c”, “modello d’intervento” nella sua prima parte redatta relativa all’ “elaborato c.2 – elementi strategici operativi della pianificazione di protezione civile” e contestuale aggiornamento dell’ “allegato 7 – popolazione” (Riccardo Megale)

Affidamento in house alla Sistema Srl dei servizi di ispezione ambientale relativi alle attività di controllo, monitoraggio e vigilanza sul corretto conferimento dei rifiuti e sul decoro urbano e supporto operativo – approvazione disciplinare (Erika Vanelli)

Accettazione proposta di conciliazione nell’ambito della procedura di mediazione numero 478/2023 tra “Infissi Cavini Umberto di Fabrizio Corsini” e comune di Grosseto (sindaco)

Mozione “sicurezza dei locali pubblici e prevenzione incendi”, presentata dal gruppo consiliare Grosseto Citta’ Aperta. (Riccardo Megale)

Interrogazione in merito “abbattimento 215 alberature – delibera di giunta 343 del 9 settembre 2025 e atti successivi e presupposti”, presentata dal gruppo consiliare Grosseto Città Aperta (Riccardo Ginanneschi)

Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw