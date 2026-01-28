FOLLONICA – Lunedì 2 febbraio alle ore 21,00 a Follonica presso la sala Tirreno di via Bicocchi 53/A si terrà un incontro pubblico dedicato al No nel referendum sulla legge costituzionale governativa in materia di giustizia.

«All’iniziativa – spiegano gli organizzatori – interverrà Francesco Pallante, professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Torino, per una analisi critica della riforma proposta dal Governo Meloni-Nordio che, pur presentandosi come intervento sulla giustizia, si concentra in modo strumentale sulla separazione delle carriere dei magistrati, per altro già esistente, senza affrontare i reali nodi del funzionamento del sistema giudiziario.

«Nel corso dell’incontro verranno approfonditi in particolare:

– Il progressivo indebolimento del ruolo e dell’indipendenza del magistrato che la riforma rischia di produrre;

– Il discutibile metodo di elezione dei componenti (sorteggio) dei due Consigli Superiori della Magistratura e dell’Alta Corte, previsto dalla legge costituzionale Meloni-Nordio, che apre ad un rafforzamento del controllo politico;

– le criticità di una riforma che interviene sull’assetto costituzionale senza migliorare l’efficenza né l’equità della giustizia».

L’iniziativa è promossa dall’associazione Libertà e Giustizia (circolo Maremma Grossetana) aderente al comitato locale per il No alla legge sulla giustizia, nell’ambito delle attività di informazione e confronto pubblico in vista del referendum.