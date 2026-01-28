GROSSETO – «Ciao, potresti prestarmi 810 euro? Devo pagare urgentemente il notaio ma ho dei problemi con la carta. Ti restituirò i soldi stasera».

Il messaggio, diretto e con tanto di nome proprio del destinatario, arriva da un numero conosciuto. Tutto lascia pensare che sia autentico e invece… è una truffa. Se infatti si risponde al messaggio chi si è impossessato del profilo risponderà chiedendo un bonifico istantaneo e dando gli estremi per effettuarlo.

Il messaggio

«Questa mattina mi è arrivato il messaggio – racconta una nostra lettrice -. Conosco chi me l’ha inviato, ma non siamo così in confidenza per rendere credibile una richiesta di denaro, specie di questa entità. L’ho chiamata ma l’avevano già avvertita e stava andando a far denuncia perché le avevano hackerato il profilo».

Il consiglio è di chiamare sempre il diretto interessato per avere certezza che sia lui ad averlo inviato, e in generale non fare bonifici accedendo a link inviati su whatsapp.