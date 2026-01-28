GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi mercoledì 28 gennaio 2026
Ariete, segno del giorno, sarà energico, diretto, concreto: oggi affronti ciò che c’è da fare senza esitazioni e con una forza contagiosa.
Consiglio escursione: sali sul Monte Labbro, nella Riserva Naturale del Monte Amiata, per respirare aria limpida e libertà: come il tuo spirito oggi.
Toro calmo: oggi ascolti prima di decidere.
Gemelli dinamico: incontri fortunati in vista.
Cancro presente: riesci a trovare il giusto tono.
Leone brillante: sai trasmettere entusiasmo.
Vergine attenta: oggi tutto è sotto controllo.
Bilancia equilibrata: ma anche più incisiva.
Scorpione riservato: ma oggi più aperto all’ascolto.
Sagittario curioso: cogli lo spunto giusto al volo.
Capricorno stabile: ma pronto a rivedere una decisione.
Acquario creativo: ma oggi più organizzato.
Pesci delicati: ma oggi anche concreti.