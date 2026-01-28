CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «La verità, su Val Mattea, è una sola: bloccare quella lottizzazione fu un atto di coraggio politico dell’amministrazione guidata dal sindaco Faenzi e dalla sua giunta nel 2001» a dirlo il gruppo consiliare di opposizione l’Alternativa. «L’iter giudiziario si è concluso solo ora nel 2026, per i tempi dei gradi di giudizio, ma è bene ribadirlo fu una scelta politica dell’amministrazione Faenzi e della sua giunta».

Un atto controcorrente, assunto quando sarebbe stato molto più facile lasciar scorrere tutto nel silenzio generale. Perché la lottizzazione di Val Mattea non nasce dal nulla: derivava da previsioni urbanistiche approvate dalle precedenti giunte di sinistra, alle quali va riconosciuto anche il merito di Santa Maria. Se quel progetto fosse andato avanti, oggi parleremmo di oltre 100 nuovi appartamenti nella zona di Poggio d’Oro, all’interno del comparto edificatorio CT 003 in Val Mattea, con circa 38.000 metri cubi di cemento in una delle aree più incontaminate del territorio».

«Quale sarebbe il merito dell’attuale sindaca Nappi? Al netto di una presenza costante sui social, ad oggi, l’unico risultato concreto rivendicabile sembra essere la realizzazione di un centro commerciale. Governare non significa solo apparire. Significa scegliere, anche quando scegliere costa consenso. Val Mattea ci insegna che, a volte, il vero progresso è avere il coraggio di dire no» conclude la nota dell’opposizione