GROSSETO – Continua la corsa della Disperata Scarlino, che nel girone Nord del campionato di calcio Uisp vince l’ottava partita su altrettanti match disputati. Non che il successo sull’Atletico Grosseto, 4-3, si possa definire agevole. Torniella in grande crescita: rotondo 0-5 sul campo del Lido Oasi che vale il secondo posto della graduatoria, visto il pareggio in bianco tra Venturina e Montemazzano. Il Gavorrano, dopo il pareggio per 2-2 nel recupero con il Venturina, piega per 3-2 il Boccheggiano mentre il Serrazzano va a sbancare 1-2 il rettangolo del Vetulonia.
Si gioca pochissimo nel girone Sud. Il Montemerano si impone 1-3 a Polverosa, mentre il derby Granducato del Sasso-Paganico finisce 0-0. Rinviate Maglianosant’andrea-Sant’Angelo, Talamone-Seggiano e Alberese-Argentario.
GIRONE NORD
Risultati
Arcicalcio Bagno di Gavorrno-Venturina 2-2
Lido Oasi-Pol Roccastrada Torniella 0-5
Venturina-Montemazzano 0-0
Arcicalcio Bagno di Gavorrano-Boccheggiano 3-2
Pol. Etrusca Vetulonia-Serrazzano 1-2
La Disperata Scarlino-Atletico Grosseto 4-3
Classifica
La Disperata Scarlino 24 Punti; Pol. Roccastrada Torniella 20; Venturina 18; Montemazzano 16; Lido Oasi 15; Serrazzano 11; Arcicalcio Bagno di Gavorrano 9; Atletico Grosseto 5; Pol. Etrusca Vetulonia 4; Boccheggiano -1
Prossime gare
Serrazzano-Lido Oasi Gio 26/Feb/ 21:00 Serrazzano
Arcicalcio Bagno di Gavorrano-La Disperata Scarlino Gio 12/Feb/ 21:00 Gavorrano
La Disperata Scarlino-Serrazzano Lun 02/Feb/ 21:00 Scarlino
Pol. Etrusca Vetulonia-Boccheggiano Sab 31/Gen 15:00 Buriano
Arcicalcio Bagno di Gavorrano-Montemazzano Mar 03/Feb 21:00 Gavorrano
Venturina-Pol. Roccastrada Torniella Lun 02/Feb/ 21:00 Venturina
GIRONE SUD
Risultati
S. Angelo Scalo-Argentario Amatori 2-0
Maglianosant’Andrea-S. Angelo Scalo (Rinv.)
Granducato del Sasso-Paganico 0-0
Sportingclub Talamone-Seggiano (Rinv.)
Alberese-Argentario Amatori (Rinv.)
Polverosa-Pol. Montemerano 1-3
Classifica
Talamone 21 punti; S. Angelo Scalo 9; Pol. Montemerano 15; Paganico 15; Granducato del Sasso 13; Alberese 11; Maglianosant’Andrea 10; Seggiano, Argentario Amatori 6; Polverosa 2
Prossime gare
Polverosa-Argentario Amatori Sab 31/Gen 15:00 Polverosa
Alberese- Seggiano Lun 02/Feb/ 21:00 Alberese
Talamone-Paganico Lun 02/Feb/ 21:00 Fonteblanda
Granducato Del Sasso-S. Angelo Scalo Sab 31/Gen 15:00 Sasso d’Ombrone
Pol. Montemerano-Maglianosant’Andrea Sab 31/Gen 15:00 Montemerano