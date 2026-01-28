GROSSETO – Non è solo un negozio di abbigliamento, ma un luogo dove le persone crescono, si confrontano e trovano una direzione. A Grosseto, Rudeness è da anni un punto di riferimento culturale, prima ancora che commerciale. A raccontarlo è David Bardelli, ospite della puntata 33 de Il tempo di un caffè, la rubrica video de Il Giunco.

Nel dialogo informale davanti a un caffè, Bardelli ripercorre il suo percorso personale e culturale, legato alle sottoculture inglesi, alla musica punk e skinhead e a quei dischi che, più di altri, segnano un passaggio decisivo. Come Faccia a Faccia dei Classe Criminale, acquistato nel 1991 e diventato simbolo di un’identità che non si sceglie dall’oggi al domani, ma che si scopre col tempo.

Rudeness, spiega Bardelli, è sempre stato anche questo: un luogo capace di mettere in contatto lavoro e cultura, musica e vita quotidiana. Un ambiente in cui molti giovani sono entrati “in un modo” e ne sono usciti trasformati, perché entrati in contatto con un mondo fatto di valori, appartenenza e consapevolezza.

Un’esperienza che ha lasciato traccia anche nel cinema. Il suo vissuto ha infatti ispirato uno dei personaggi di Margini, film girato interamente a Grosseto e diventato un racconto generazionale di provincia, nato proprio all’interno di quel contesto culturale che ruota attorno al negozio.

Nel finale, spazio anche ai libri: Italia Skins di Flavio Frezza, volume che raccoglie testimonianze dirette dagli anni ’80 a oggi, lontano dagli stereotipi e dalle semplificazioni, restituendo un’immagine più autentica di una sottocultura spesso fraintesa.

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

