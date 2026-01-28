GROSSETO – La Uisp di Grosseto promuove un importante appuntamento dedicato al primo soccorso, pensato per coinvolgere l’intera popolazione e rafforzare la cultura della prevenzione. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il comitato locale della Croce Rossa Italiana, propone un incontro formativo per imparare insieme a riconoscere le situazioni di emergenza, intervenire in modo corretto e tutelare la salute di chi ci sta vicino.

L’incontro di sensibilizzazione al prosi svolgerà sabato 7 febbraio 2026 nella sala Uisp di Grosseto, in viale Europa 161, con orario dalle 15 alle 17. Il pomeriggio sarà guidato da formatori esperti della Croce Rossa, che illustreranno le nozioni essenziali di primo soccorso: dalla corretta chiamata ai numeri di emergenza ai primi interventi da mettere in pratica in attesa dell’arrivo dei sanitari. L’obiettivo è rendere ogni cittadino più consapevole e preparato, perché anche pochi gesti semplici, se eseguiti nel modo giusto, possono fare una grande differenza.

Coerentemente con la missione di Uisp, il corso è gratuito e aperto a tutti, non solo ai tesserati e agli sportivi. Per garantire un clima di lavoro efficace e la possibilità di seguire da vicino ogni partecipante è stato però fissato un limite massimo di cinquanta iscritti. Chi desidera partecipare può rivolgersi alla segreteria Uisp di Grosseto, telefonando al numero 0564 417756 oppure scrivendo all’indirizzo email [email protected], così da prenotare il proprio posto in tempo.

Con questo progetto Uisp Grosseto conferma il proprio ruolo di soggetto attivo nella comunità, capace di andare oltre l’organizzazione di eventi sportivi e di porsi come punto di riferimento sui temi della salute, della sicurezza e della solidarietà. L’incontro sul primo soccorso rappresenta un investimento concreto sulla responsabilità collettiva: un’occasione per imparare a prendersi cura degli altri e trasformare lo sport e l’associazionismo in strumenti di cittadinanza attiva.