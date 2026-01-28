MARINA DI GROSSETO – Prima uscita della stagione per i Pattinatori Maremmani al Campionato Regionale Indoor svoltosi a Pisa. Le gare riguardavano le categorie minori, con tanto di debutto per alcuni baby atleti maremmani che non hanno risparmiato soddisfazioni alla presidentessa Elena Sandroni come ai propri tecnici: due titoli regionali, un argento e due bronzi, a conferma che la tradizione della frazione grossetana continua nonostante le enormi difficoltà legate all’impiantistica.

Si laurea Campionessa Regionale Giselle Marie Arezzini nella categoria Giovanissime, alla sua prima gara ufficiale, sbarazzandosi di avversarie anche di un anno più grandi con grande disinvoltura e tenacia.

Stesso risultato anche nei maschietti, determinati e sicuri, col primo e secondo posto rispettivamente di Gabriele Patrone e Leonardo Guidoni.

Salendo di categoria, buona la prestazione di Querime Mema, che si porta via il bronzo.

Si conferma tra le atleti più forti della Toscana e non solo Jessica Tei, caduta purtroppo nella gara corta quando era in prima posizione e terza nella 2000 metri.

Buono anche il piazzamento di Agata Bianchini, quinta nella 3000 metri in linea.

Hanno partecipato nella esibizione non agonistica dei primi passi Andrea balestri, Mia e Gioia Bisconti e Aurora Angelucci.

“Non vedevo l’ora di far gareggiare questi piccoli atleti – ha commentato la presidentessa Sandroni – in competizioni ufficiali, avendo già notato le loro buone capacità. Questo ottimo primo risultato ha dato ai bambini una gran voglia di allenarsi a migliorare. Ogni gara agonistica, fatta con lo spirito giusto, fa crescere sia personalmente che sportivamente. Con questi risultati dimostriamo che la tradizione della nostra frazione continua nonostante le enormi difficoltà legate all’impiantistica. Adesso ci aspettano i Campionati italiani indoor per la categorie maggiori a fine febbraio a Pescara, dove nel frattempo, è stata convocata al raduno della Nazionale giovanile la nostra Giulia Baricci”.