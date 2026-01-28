FOLLONICA – Modifiche alla circolazione per quanto riguarda la zona di San Luigi, a Follonica. Un intervento che segue quello già messo in atto a Pratoranieri proprio nei giorni scorsi.

Sono in corso infatti i lavori in via Monte Cevedale – via Monte Bianco, con l’istituzione di un senso unico di marcia in via Monte Cevedale con direzione da via Monte Grappa a via Monte Bianco e con direzione da via Monte Cervino a via Monte Bianco.

“Anche questo intervento, pur essendo in previsione di un più ampio aggiornamento del Piano generale del Traffico urbano, è stato ritenuto urgente e necessario per anticipare i tempi e garantire un’immediata maggiore sicurezza – spiegano il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e l’assessore alla Mobilità Sandro Marrini -. Anche in questo caso abbiamo tenuto conto delle segnalazioni arrivate dai cittadini, così come delle indicazioni degli uffici comunali sulle principali criticità da risolvere nell’abitato. È un altro segnale importante di ascolto e attenzione nei confronti della città”.