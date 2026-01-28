GAVORRANO – Una nuova cittadina italiana entra ufficialmente a far parte della comunità di Gavorrano. Nella giornata di ieri, martedì 27 gennaio, la 18enne Astou Diop, ha ricevuto la cittadinanza italiana con decreto del sindaco del Comune di Gavorrano.

Nata a Grosseto e cresciuta a Gavorrano, Astou ha maturato il diritto alla cittadinanza grazie alla nascita in Italia e alla residenza ininterrotta nel territorio comunale fino al raggiungimento della maggiore età, come previsto dalla normativa vigente. Un percorso di vita e di integrazione che si è svolto interamente nella comunità gavorranese.

La giovane studentessa vive a Bagno di Gavorrano con i genitori e i fratelli, originari del Senegal, e frequenta il liceo Rosmini di Grosseto, indirizzo Scienze umane.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri: «Oggi è una giornata importante per la nostra comunità. Con grande soddisfazione abbiamo conferito ufficialmente la cittadinanza italiana ad Astou. Un atto che non è solo amministrativo, ma che rappresenta un momento di riconoscimento, appartenenza e inclusione. Astou è parte della nostra comunità da sempre e da oggi lo è anche formalmente, con pieni diritti e doveri».

Il primo cittadino ha poi rivolto un augurio alla neo cittadina italiana: «A lei va il nostro più sincero augurio di un futuro ricco di opportunità, impegno e partecipazione attiva alla vita civile del nostro Paese e della nostra Gavorrano».