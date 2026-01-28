CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – È operativo il nuovo bagno pubblico in viale Tirreno, il primo di un piano di nuovi servizi igienici pensato per garantire a cittadini e turisti un servizio più diffuso e accessibile, con strutture collocate nelle aree nord, centro e sud del paese, a servizio di tutto il territorio.

«L’apertura del nuovo bagno pubblico in viale Tirreno – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Susanna Lorenzini – rappresenta il primo passo concreto di un progetto più ampio che punta a dotare Castiglione della Pescaia di servizi igienici moderni, accessibili e distribuiti in modo equilibrato su tutto il territorio. Si tratta di una struttura moderna, funzionale, attenta al decoro urbano e alla sostenibilità, e inserita in un contesto strategico per rispondere alle esigenze sia dei cittadini che dei tanti visitatori che ogni anno scelgono il nostro paese. Un intervento che conferma l’impegno e la volontà dell’Amministrazione nel migliorare l’accoglienza e la vivibilità degli spazi pubblici».

Il nuovo bagno è situato in una posizione strategica, lungo la via ciclabile di accesso al paese e di fronte alla Green Beach, ed è a disposizione sia dei residenti che dei visitatori.

«La struttura, che risponde a tutti i criteri di accessibilità, è inserita all’interno di un’area verde frequentata anche dai bambini – spiegano poi dal Comune -. Realizzato con una struttura di pregio, rivestita in corten e rifinita con materiali e allestimenti di qualità, il bagno è dotato di docce con acqua calda, sistemi antivandalismo, accesso controllato con ingresso ad 1 euro, pagabile con carta di credito, senza gettoniere, per garantire un corretto utilizzo e il controllo degli accessi. L’intervento è frutto di un investimento diretto dell’Amministrazione comunale, nell’ottica di migliorare i servizi e l’accoglienza del territorio».