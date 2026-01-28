SCANSANO – Un grosso pino è caduto all’entrata di Scansano. Per rimuovere la pianta, di grosse dimensioni, è stato prima necessario alleggerire la chioma con il taglio dei rami.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Grosseto che ha alleggerito le fronde così da consentire l’intervento dell’autogrù, inviata dal Comando di Grosseto, per la rimozione del tronco.

Nell’incidente non è rimasto ferito nessuno. Sul posto erano presenti anche la Polizia municipale, i Carabinieri e personale dell’Amministrazione comunale.