MASSA MARITTIMA – Prosegue il programma delle potature a Massa Marittima: nella prima settimana di febbraio (salvo avverse condizioni meteo) si terranno interventi in vari punti del paese.

– Via Cerboni lunedì 2 febbraio

– Condominio via Aldo Moro lunedì 2 e martedì 3 febbraio

– Via Nenni martedì 3 febbraio

– Via Fratti martedì 3 e mercoledì 4 febbraio

– Via Verdi mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 febbraio (potatura lecci e abbattimento di un albero malato).

Nei prossimi giorni, il personale dell’Unione dei Comuni sarà impegnato in operazioni di potatura in via Nenni e via Spinelli per liberare i pali dell’illuminazione pubblica. Sono inoltre previsti interventi lungo il sentiero della “Camilletta”.

Parallelamente, è stato avviato un intervento per la riduzione del rischio di propagazione degli incendi in un’area ritenuta critica per la vicinanza del bosco a due strutture di interesse pubblico: l’ospedale Sant’Andrea e l’Rsa Falusi. Nello specifico, i lavori prevedono: diradamento delle ceppaie di leccio; rimozione di piante morte, malate o deperienti e dei rami già secchi; spalcatura delle piante fino a 2 metri di altezza; rimozione selettiva degli arbusti sottostanti.

“Le potature programmate sono fondamentali per mantenere le piante in buono stato di salute, prevenire situazioni di pericolo e garantire il decoro urbano – sottolinea l’assessore comunale al Verde Pubblico e all’Ambiente Lorenzo Balestri –. Una corretta gestione del patrimonio arboreo consente di ridurre il rischio di caduta di rami, migliorare la stabilità delle piante e tutelare la sicurezza dei cittadini. Particolare attenzione è stata dedicata all’area verde in prossimità dell’Ospedale Sant’Andrea e dell’Rsa Falusi, dove la creazione di frange antincendio rappresenta un intervento strategico per la prevenzione e la riduzione del rischio incendi, a tutela di strutture pubbliche sensibili e delle persone che vi operano e vi risiedono”.