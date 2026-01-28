TALAMONE – È stato installato il nuovo fontanello di acqua potabile a Talamone, ma per l’attivazione del servizio sarà necessario attendere ancora qualche giorno.

A renderlo noto è il consigliere delegato ai lavori pubblici del Comune di Orbetello, il senatore Roberto Berardi.

Investimento comunale e area di installazione

Per la realizzazione della struttura il Comune di Orbetello ha investito complessivamente 25mila euro, confermando l’attenzione verso servizi pubblici di prossimità.

L’impianto è stato collocato in via Nizza, su un’area di proprietà comunale destinata al traffico pedonale e situata accanto a un ampio parcheggio.

La posizione è stata scelta per garantire facilità di accesso, sicurezza e praticità nelle operazioni di manutenzione e approvvigionamento da parte dei cittadini.

Attesa per analisi e pratiche sanitarie

«L’installazione è stata completata dalla ditta incaricata», spiega Roberto Berardi, «ma per l’erogazione del servizio occorre attendere il completamento delle analisi dell’acqua».

Nei prossimi giorni saranno concluse anche le pratiche di haccp, indispensabili per l’avvio regolare del fontanello.

Fase di avvio e tariffe previste

«Per il primo mese dall’attivazione l’erogazione dell’acqua sarà gratuita – prosegue il consigliere -, come fase di rodaggio e verifica del corretto funzionamento».

Al termine del periodo di prova saranno applicate le tariffe previste. Il pagamento riguarderà esclusivamente l’acqua refrigerata gassata.

Materiali e prescrizioni della soprintendenza

«Il fontanello è realizzato in acciaio corten, di colore ruggine, come richiesto dalla Soprintendenza dei beni culturali di Siena», precisa Berardi.

«Non si tratta di ruggine dovuta a degrado – aggiunge il consigliere – ma di una scelta progettuale conforme alle prescrizioni, per evitare fraintendimenti e polemiche».

Servizio idrico e nuovi interventi sul territorio

Una volta in funzione, l’impianto erogherà acqua potabile trattata dalla rete idrica cittadina, sia naturale refrigerata sia refrigerata gassata.

L’erogazione avverrà attraverso uno dei due punti presenti sul fontanello, a servizio dei residenti e dei visitatori.

«A breve sarà completata anche l’installazione del fontanello di Polverosa – conclude Berardi – realizzato in collaborazione con Acquedotto del Fiora».

