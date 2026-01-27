PITIGLIANO – Pitigliano, nel cuore della Maremma toscana, è uno dei luoghi più riconoscibili e simbolici d’Italia, un paese con gli elementi di una città: ha solo 3500 abitanti ma è sede di una diocesi e ha un ospedale; è un centro antico scolpito nel tufo, sospeso tra natura e storia, con le vie cave e una stratificazione culturale, che va dagli etruschi alla comunità ebraica. Essendo una delle realtà più iconiche tra i piccoli centri italiani fa i conti con gli effetti negativi del turismo. Per questo, il Comune ha avviato un percorso di riflessione condiviso con la cittadinanza, pensando a un diverso rapporto con il viaggiatore, ma prima ancora alla felicità dei residenti, alla produzione culturale e poi, passando per la consapevolezza delle risorse diffuse nel territorio, ad un’accoglienza che dovrebbe essere soprattutto elemento di confronto, superando il piano strettamente economico.

In questo percorso si innesta “Voci a Pitigliano”: dal 14 marzo al 21 aprile quattro fine settimana di incontri pubblici, lezioni-spettacolo e dialoghi con alcuni tra i più autorevoli studiosi e giornalisti italiani. Non un evento celebrativo, né un festival, ma diversi momenti di confronto pubblico e di ascolto.

“Pitigliano – afferma il sindaco Giovanni Gentili – punta su un modello peculiare, basato su esigenze e aspettative della comunità locale. In questi mesi con i nostri cittadini abbiamo parlato degli effetti negativi del turismo mordi e fuggi, del dilagare degli affitti brevi e del conseguente snaturamento del centro storico. Criticità che sono comuni a tante città italiane. Sentiamo l’esigenza di approfondire la riflessione con il contributo di studiosi ed esperti per arrivare a governare certi fenomeni tracciando il percorso più adatto alla nostra specifica realtà. Ai vari incontri parteciperanno amministratori regionali e comunali, professore universitari e giornalisti, associazioni e, ovviamente, i cittadini, tutti con un ruolo attivo”.

“Voci a Pitigliano” non nasce dal nulla. È la prosecuzione naturale di un percorso di autoanalisi e partecipazione avviato dal Comune con le iniziative di “Pitigliano Turismo 2025”: con la somministrazione di un questionario ai cittadini, proseguendo con la costituzione di tavoli tematici e con un primo confronto con i sindaci delle piccole città della Toscana, invitati a condividere criticità, visioni e possibili strategie comuni.

Il programma di “Voci a Pitigliano” prevede incontri tematici seguendo le parole chiave scaturite dalle interviste ad alcuni residenti. Il progetto è curato da Simone Marrucci. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana, di Anci Toscana, Unioncamere e il contributo di Banca Tema.

Sabato 14 marzo “Voci a Pitigliano” apre al Teatro Salvini, alle ore 21, con Emilio Casalini, giornalista e conduttore di Rai 3, che propone lo spettacolo “Generatori di bellezza”. Domenica 15 marzo, nella Sala Ildebranda, a partire dalle 9.30, sarà il momento dell’ascolto di buone pratiche ma anche di analisi oggettive su aspetti da evitare, nel racconto di giornalisti e amministratori pubblici. Ad esempio, Antonio Cipriani, giornalista, parlerà della crisi epistemica italiana, soffermandosi sulla Val d’Orcia; Alessandro Calvi, che scrive per Internazionale, terrà l’intervento dal titolo “La Toscana sta diventando un villaggio turistico?”, mentre Cristina Nadotti, giornalista ambientale, terrà una riflessione sul “turismo che non paga e le comunità ospitanti”. Maurizio Bettini, antropologo, professore emerito di Filologia classica all’Università di Siena, si soffermerà sull’odierno gorgo dell’identità. Emilio Casalini, infine, affronterà il tema dell’Italia rigenerata dalla bellezza. Seguiranno testimonianze e confronti con sindaci, amministratori regionali, il vescovo Bernardo Giordano.

Sabato 21 marzo, alle ore 21.30, al Teatro Salvini, si terrà la lezione-spettacolo di Duccio Canestrini “Homo turisticus”. Fondamentale appuntamento sarà quello di domenica 22 marzo, a partire dalle ore 9.30, nella sala Ildebranda, dedicato alla consapevolezza: conoscere è importante per superare i luoghi comuni, ripensare il linguaggio e la narrazione. Lo faremo con alcuni importanti studiosi, autori di libri che hanno lasciato il segno nel panorama culturale italiano, i quali sgombreranno il campo da parole inflazionate e luoghi comuni, spesso privi di significato (come quelli di identità, tradizioni, autenticità o radici) per stimolare una diversa visione della realtà: Rossano Pazzagli, professore di storia del territorio e dell’Università del Molise parlerà di “Paesi e paesaggio tra turismo e non-turismo”; Alberto Grandi, professore di storia dell’alimentazione dell’Università di Parma, dimostrerà che la cucina italiana non esiste; Massimo Bressan, antropologo, presidente dell’istituto di ricerca Iris e Filippo Barbera, professore di sociologia economica e del lavoro dell’università di Torino, si concentreranno sul termine borgo, usato in maniera impropria e carico di accezioni negative, in contrapposizione a quello di paese. Duccio Canestrini, antropologo già docente a Trento e al Campus universitario di Lucca, parlerà della forma etica del viaggio.

La felicità, come obiettivo di una comunità che accoglie, è il tema di sabato 11 e domenica 12 aprile: un luogo è bello quando la gente ci vive bene e il viaggiatore è felice quando incontra il sorriso della gente. Lo spettacolo del sabato, alle ore 21, al Teatro Salvini, sarà di Franco e Livio Arminio dal titolo “L’Italia dei paesi”. Domenica mattina, dalle ore 9.30, alla sala Ildebranda, Franco Arminio, scrittore, regista, documentarista e poeta “paesologo” si soffermerà su come raccontare e difendere i paesaggi; Maurizio Pallante, saggista, fondatore del Movimento per la decrescita felice, introdurrà il tema della libertà dal pensiero unico e della rivoluzione culturale della spiritualità; Stefano Ardito, giornalista, documentarista e fotografo, parlerà della scoperta a piedi dei territori; Stefano Bartolini, professore di Economia della Felicità ed Economia Politica all’Università di Siena, illustrerà il suo “manifesto” della felicità, per passare dalla società del ben-avere a quella del ben-essere.

Sabato 18 aprile, il tema della direzionalità sarà affrontato con la lezione-spettacolo di Alessandro Calonaci sull’essenza toscana, nella letteratura e a teatro, in programma al Teatro Salvini, alle ore 21. Infine, domenica 19 aprile, a partire dalle 9.30, questi gli interventi programmati: Filippo Tantillo, ricercatore territorialista, esperto di politiche del lavoro “Il turismo salverà le aree interne?”; seguirà Sarah Gainsforth, scrittrice e ricercatrice indipendente, con l’intervento dal titolo “Perché serve una decrescita turistica”. Sandra Becucci, antropologa, parlerà di “Ecomusei e mappe di comunità: strumenti partecipativi per la conoscenza dei luoghi”. Seguirà l’intervento di Marisa Fantin, architetto e urbanista, su come progettare la città che cambia. Quindi, gli interventi di tecnici della Regione Toscana e rappresentanti di associazioni, per definire soluzioni concrete e possibilità di sostegno alle comunità e alle imprese.

La presenza di politici, amministratori pubblici ai massimi livelli (sono stati invitati dal presidente della Regione Giani al ministro Santanché) darà ulteriore valore a un progetto che si propone come laboratorio aperto, fondato sul benessere dei cittadini e sul valore del dialogo tra residenti e ospiti.

Il progetto verrà presentato a Roma mercoledì 4 febbraio alle ore 13 alla sala stampa della Camera dei Deputati.

Programma completo www.comune.pitigliano.gr.it