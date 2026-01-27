FOLLONICA – Dal prossimo 30 gennaio, la città di Follonica ospiterà un nuovo punto di ascolto dell’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). Lo sportello sarà attivo presso la sede della Croce rossa italiana in via della Pace e l’inaugurazione si avrà proprio venerdì 30, alle ore 16.00.

L’iniziativa nasce da una stretta sinergia tra la sezione provinciale Aism, l’amministrazione comunale ed il comitato locale della Cri. Il punto di ascolto sarà presidiato dai volontari ogni secondo e quarto venerdì del mese, dalle ore 16:00 alle 19:00, presso il piano terra della sede Cri.

“Grazie alla preziosa collaborazione con il Comune di Follonica e alla disponibilità del presidente della Croce rossa Antonio Bellini – spiega Caterina Vargiu, presidente della sezione Aism di Grosseto – abbiamo realizzato una postazione che offrirà orientamento, supporto e affiancamento. L’obiettivo è garantire a chi convive con questa patologia un accesso rapido alle risorse dell’Associazione e una maggiore consapevolezza sui propri diritti e sulla rete dei servizi territoriali”.

Una rete capillare sul territorio

La sezione provinciale Aism di Grosseto conta oggi circa 250 tra iscritti, volontari e persone coinvolte. Il nuovo sportello di Follonica rappresenta un passo fondamentale per la strategia di prossimità dell’associazione.

“Negli ultimi mesi abbiamo lavorato intensamente con l’assessore Sandro Marrini e la consigliera Francesca Serafini – continua Vargiu –. Gli esponenti del Comune si sono attivati immediatamente per trovare uno spazio idoneo, individuato grazie all’ospitalità della Croce rossa. Questa collaborazione costante permetterà di valorizzare il contesto territoriale e creare un punto di riferimento solido per i cittadini”.

Resta sempre operativa la sede centrale Aism di Grosseto (via De Amicis, 5), che continua a garantire informazione e orientamento a tutto il territorio provinciale. L’associazione è inoltre impegnata nel monitorare le necessità quotidiane delle persone con sclerosi multipla, continuando ad intervenire a 360 gradi in tutti gli aspetti della vita che la patologia non risparmia.

L’impegno di Aism e la Sclerosi Multipla

Da oltre 50 anni, infatti, Aism e la sua fondazione (Fism) rappresentano l’unica organizzazione in Italia che interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla. L’attività spazia dal sostegno alla ricerca scientifica alla promozione di servizi e diritti. Per informazioni su salute e lavoro, è inoltre sempre attivo il numero verde nazionale 800.803.028.

Cos’è la sclerosi multipla? Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. In Italia colpisce oltre 144.000 persone, con una nuova diagnosi ogni 3 ore. Il 50% dei pazienti è giovane (sotto i 40 anni) e le donne sono colpite il doppio rispetto agli uomini. Sebbene non esista ancora una cura risolutiva, la ricerca ha fatto passi da gigante garantendo terapie che migliorano sensibilmente la qualità della vita. In Toscana si stimano oltre 8500 persone con sclerosi multipla e di queste circa 500 nella provincia di Grosseto.

L’appello ai volontari

In chiusura, la presidente Caterina Vargiu rivolge un invito alla comunità: “È fondamentale poter contare su nuovi volontari. Rivolgo un appello alla cittadinanza affinché chi è coinvolto nella sclerosi multipla diventi protagonista del cambiamento nel proprio territorio”.

Per contatti con la sezione provinciale Aism di Grosseto:

E-mail: [email protected]