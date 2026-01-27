GROSSETO – Una domenica di scacchi e di partecipazione senza precedenti: al Palazzo delle Esposizioni di Empoli si è svolto il 9° Torneo a Squadre “Città di Empoli”, evento che ha richiamato circa 360 giocatori e 120 squadre, provenienti da 11 regioni italiane.

In questo importante evento, Grosseto è stata rappresentata dall’Asd Mattoallaprossima, presente con quattro formazioni composte da giocatori veterani e da alcuni nuovi soci che hanno affrontato il torneo con coraggio e determinazione, tra questi al primo esordio in un torneo ufficiale in trasferta, la giovanissima Camilla Capani (16 anni) e l’ancor più giovane Christian Tucci (12).

Una partecipazione che racconta prima di tutto un percorso: non l’enfasi di un singolo risultato, ma la crescita di un’Associazione che sta aumentando nel numero di giocatori, nella continuità dell’attività e nella capacità di schierare più squadre in appuntamenti competitivi.

Tra le note più positive della trasferta, da segnalare le buone prove dei più giovani, con Ali Yehia Gharib appassionato da poco agli scacchi e che continua a mostrare progressi importanti, che chiude con 6,5 punti su 8 partite giocate, e l’ottima prestazione di Simone Bondi, veterano dell’associazione solido e concreto nei momenti chiave e che porta a casa un perentorio 8 su 9.

L’associazione con sede al Centro commerciale Aurelia Antica, propone corsi per tutte le età e per più livelli (con appuntamento il sabato pomeriggio) e ha già in calendario quattro tornei ufficiali in Maremma nella prossima primavera, oltre a molti altri eventi in cantiere.

Per Mattoallaprossima, la partecipazione a Empoli è un altro passo nel percorso di consolidamento: un gruppo coeso e affiatato che affronta prove difficili insieme con l’obiettivo di divertirsi giocando a scacchi.