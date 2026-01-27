GROSSETO – La squadra femminile della Gea Basketball Grosseto scivola 60-47 sul campo del Bellaria Cappuccini Pontedera nel recupero di lunedì sera, valido per la penultima giornata di andata del campionato di serie C (foto Venezia). Le ragazze di Luca Faragli, ancora una volta con un organico ridotto all’osso – alle precedenti assenze si è aggiunta quella di Matilde Pepi – non sono riuscite a superare un avversario alla loro portata, che aveva una sola vittoria in stagione, che ha fatto leva sulla sua fisicità per portare a casa un successo importantissimo per la salvezza.

La partenza di Borellini e compagne è stata incoraggiante, con 19 punti a referto e un vantaggio di due lunghezze al termine del primo quarto. Nella seconda frazione, però, le pisane hanno cambiato marcia e sono riuscite a ribaltare il punteggio con un break di 15-7. Le biancorosse, nonostante la scarsa precisione al tiro, sono rimaste in partita anche nel terzo quarto, vinto con un parziale di 12-9. All’inizio dell’ultima frazione, poi, la Gea si è portata addirittura a -3, ma il Bellaria Cappuccini ha premuto sull’acceleratore ed è riuscito ad aggiudicarsi il confronto con un chiaro +13.

In casa Gea c’è un po’ di rammarico per non essere riusciti ad agganciare Porcari al 3° posto a quota 14, anche se con le precedenti due vittorie, la classifica è tornata a sorridere.

“A parte le troppe assenze – commenta l’allenatore Luca Faragli – ci è mancato il tiro da fuori e una continuità di rendimento. Bellaria, un quintetto assolutamente alla nostra portata, ci ha fatto male soprattutto sui rimbalzi, grazie alle lunghe Rossi e Ferrari, le prime a catturare i palloni sotto i tabelloni. Siamo rimasti incollati alle locali fino all’inizio del quarto tempino, poi alcune scelte sbagliate al tiro e alcune palle perse ci hanno allontanato da Pontedera. Sabato tra l’altro ci aspetta un altro impegno difficile, sul campo di Baloncesto, reduce dalla vittoria nel derby con la P.F. Firenze. Spero di poter recuperare qualche ragazza per poter dire la nostra”.

GEA: Vallini 6, Borellini 12, Mery Bertaccini 9, Vannozzi 2, Emma Bertaccini 6, Merlini, Mazzi, Cipolletta 1, Sliusar, Faragli 11.

parziali: 17-19, 32-26; 41-38, 60-47.