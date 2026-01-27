GROSSETO – La musica tradizionale toscana, e in particolare quella maremmana, è tornata al centro della scena nazionale grazie a una puntata di Via dei Matti n° 0, il programma condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni (nella foto alcuni momenti della trasmissione andata in onda ieri sera, lunedì 26 gennaio).

La trasmissione ha reso omaggio a Caterina Bueno, figura centrale nella riscoperta e nella valorizzazione del patrimonio musicale popolare della Toscana. Attraverso racconti, ascolti, improvvisazioni e dialoghi, la puntata ha ricostruito il lavoro di ricerca portato avanti dall’artista, capace di restituire dignità e visibilità a canti che rischiavano di scomparire.

Ospiti della serata Monica Demuru e Cristiano Calcagnile, che hanno contribuito a dare voce e suono a questo viaggio nella tradizione, tra rispetto filologico e sensibilità contemporanea.

“Tutti mi dicono Maremma Maremma…”

Momento particolarmente significativo della puntata è stato l’omaggio a Maremma amara, eseguita in studio. Un canto che è molto più di una canzone: un simbolo, un manifesto identitario della Maremma, capace di raccontare fatica, dolore, emigrazione e legame profondo con la terra. Portare “Maremma amara” in prima serata su una rete nazionale ha rappresentato un riconoscimento importante per la cultura popolare toscana e per la sua forza narrativa ancora attuale.

Ancora una volta Via dei Matti n° 0 ha dimostrato come la musica possa essere strumento di memoria, racconto e identità, mettendo in dialogo passato e presente e restituendo spazio a tradizioni che continuano a parlare al pubblico di oggi.

Qui la puntata su RaiPlay: LINK