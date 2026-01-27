GROSSETO – Il Polo culturale Le Clarisse si conferma luogo vivo di formazione e orientamento per le nuove generazioni, assumendo un ruolo centrale in un progetto strutturato di collaborazione tra scuola, istituzioni culturali e sistema territoriale. È questo il cuore della convenzione attivata tra il Liceo Rosmini e Fondazione Grosseto Cultura, che delinea una visione di lungo periodo in cui il museo diventa un laboratorio educativo permanente.

«Questa convenzione rappresenta un passo importante nel percorso di integrazione tra scuola ed istituzioni culturali – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti –. Il Polo culturale Le Clarisse si afferma sempre più come uno spazio attivo ed aperto, capace di accompagnare le nuove generazioni in percorsi di orientamento e crescita personale. Il museo diventa così un laboratorio educativo permanente, in dialogo con il mondo della scuola e con la città, in cui la cultura diventa esperienza, partecipazione e opportunità concrete per costruire il futuro della comunità».

«La Provincia di Grosseto guarda con grande interesse a iniziative come questa, che rafforzano il dialogo tra scuola, istituzioni culturali e territorio – dichiara il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola – Riteniamo strategico favorire percorsi educativi capaci di ampliare le opportunità per i nostri giovani».

In questo quadro, il Liceo Rosmini assume un ruolo centrale di regia educativa e di motore propulsivo dell’intero percorso. È la scuola, infatti, a promuovere e coordinare una visione educativa di lungo periodo, capace di mettere in relazione in modo strutturato studenti, istituzioni culturali e territorio, riconoscendo nel museo uno spazio formativo complementare e integrato al curricolo scolastico.

Un modello innovativo che supera l’idea tradizionale di fruizione culturale, trasformando il Polo culturale Le Clarisse in uno spazio aperto all’esperienza, alla partecipazione e all’orientamento personale degli studenti.

«Con questo progetto – dichiara il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari – il Polo culturale Le Clarisse rafforza la propria vocazione pubblica e educativa, diventando un luogo in cui cultura, formazione e futuro si incontrano. È una scelta che parla ai giovani, ma anche alla comunità nel suo insieme, perché investire sull’orientamento significa investire sullo sviluppo consapevole del territorio».

Tra le azioni cardine della convenzione spicca il progetto di orientamento “Padroni del tempo e dello spazio”, ideato dal Polo culturale Le Clarisse e rivolto agli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa consente l’accesso gratuito al museo nelle ore pomeridiane, riconoscendo il tempo trascorso come attività valida ai fini delle 30 ore annuali di orientamento. Attraverso una “visita alla deriva”, non guidata e non prescrittiva, il museo diventa uno spazio di esplorazione personale, in cui lo studente esercita autonomia, capacità di scelta e consapevolezza dei propri interessi, certificati tramite il Passaporto dello Studente.

«Il museo – sottolinea il direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa – non è solo un luogo da spiegare, ma uno spazio da attraversare. Con “Padroni del tempo e dello spazio” proponiamo un’idea di orientamento fondata sull’esperienza diretta, sulla libertà e sulla responsabilità individuale, restituendo agli studenti il tempo e lo spazio della cultura come strumenti di conoscenza di sé».

La convenzione comprende inoltre visite guidate periodiche alle mostre, progetti di educazione civica già attivi e una programmazione condivisa che riconosce al Liceo Rosmini un ruolo centrale di regia educativa, favorendo un’apertura strutturata e continuativa del museo agli studenti.

«Questa convenzione – dichiara la dirigente del Liceo Rosmini, Roberta Capitini – rappresenta un passaggio strategico per una scuola che intende esercitare un ruolo attivo di regia educativa sul territorio. Il museo diventa un’estensione consapevole dell’aula, un luogo in cui gli studenti possono orientarsi, sperimentare e costruire competenze attraverso esperienze significative, inserite in un progetto didattico coerente e di lungo periodo».

Accanto a questo progetto, la convenzione attiva ulteriori percorsi che rafforzano il legame tra scuola, museo e territorio. Tra questi il progetto FSL – Formazione Scuola-Lavoro “Artigiani da Museo”, realizzato in collaborazione con Confartigianato Imprese Grosseto, che prevede l’esposizione temporanea di artigiani all’interno del Polo Le Clarisse e il coinvolgimento diretto degli studenti in attività di mediazione culturale, allestimento e narrazione, offrendo un’esperienza concreta di dialogo tra saperi artigianali, patrimonio culturale e competenze contemporanee.

«La Regione Toscana è impegnata da tempo nel rafforzare il sistema del Made in Italy, a partire dalla tutela e valorizzazione dell’artigianato di qualità – spiega Leonardo Marras, assessore all’Economia, al Turismo e all’Agricoltura della Regione Toscana –. Il catalogo dei prodotti artigianali candidati al riconoscimento IGP, il lavoro svolto da Artex e le politiche regionali di sostegno all’artigianato artistico vanno proprio in questa direzione. In questo quadro, il lavoro delle scuole è fondamentale: iniziative come quelle del Liceo Rosmini aiutano i giovani a conoscere e considerare percorsi professionali che rappresentano una risorsa concreta per lo sviluppo e l’identità dei nostri territori, un sincero plauso alla scuola e alla Fondazione Grosseto Cultura per questa bella collaborazione».

«Il progetto Artigiani da Museo – afferma Mauro Ciani, segretario di Confartigianato Imprese Grosseto – rappresenta un’opportunità preziosa per creare un ponte reale tra il mondo della scuola, il patrimonio culturale e il saper fare artigiano. Portare gli artigiani all’interno di uno spazio museale come il Polo culturale Le Clarisse significa valorizzare i mestieri come espressione viva di cultura, identità e competenze contemporanee. Per Confartigianato è fondamentale offrire agli studenti occasioni di incontro diretto con le professioni, favorendo un orientamento consapevole e mostrando come tradizione, creatività e innovazione possano dialogare e generare nuove prospettive per il futuro del territorio».

A sottolineare il valore culturale e formativo del progetto è anche la presidente dell’artigianato artistico, Gabriella Anna Maria Cartella: «Lavoriamo da anni perché il sapere del fare entri nei luoghi della formazione come patrimonio culturale vivo e non come competenza marginale. Questo progetto dimostra che l’alleanza tra scuola, istituzioni culturali e sistema territoriale può generare valore reale e duraturo, offrendo ai giovani strumenti per orientarsi e al territorio una visione di sviluppo consapevole. Crediamo in una prospettiva di lungo periodo, capace di tenere insieme cultura, artigianato e pensiero, come anche in progetti ambiziosi che si inanelleranno a questo nel prossimo futuro. Trasmettere un’arte non impoverisce chi la racconta: rafforza il senso del nostro lavoro e rende le connessioni una risorsa viva».

Si inserisce nello stesso quadro anche il laboratorio di street art rivolto alla classe seconda del liceo del Made in Italy, che porterà alla prima mappatura e catalogazione dei murales presenti a Grosseto, a partire dall’area della Cittadella dello studente e del centro Le Palme, in collaborazione con il Comune di Grosseto e Grosseto Sviluppo. Un progetto che unisce creatività, conoscenza del territorio e lettura contemporanea dello spazio urbano.

«Questi laboratori rappresentano un primo passo concreto di una collaborazione in cui crediamo molto – dichiara il presidente di Grosseto Sviluppo, Andrea Fratoni –. Mettere in relazione scuola, cultura e sistema produttivo significa offrire ai ragazzi strumenti reali per orientarsi e comprendere il territorio in cui vivono. Il percorso sulla street art, così come il laboratorio dedicato al mondo del vino realizzato con il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana, uniscono conoscenza, creatività e identità locale, valorizzando competenze e filiere che sono parte integrante dello sviluppo della nostra comunità».