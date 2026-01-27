GROSSETO – «Il male non arriva all’improvviso: cresce nella quotidianità e si alimenta di egoismo, intolleranza e indifferenza. La memoria è un vaccino morale», così Francesco Limatola durante la manifestazione per la Giornata della Memoria, coorganizzata da Isgrec con il Comune di Grosseto, la Provincia, il Comitato provinciale dell’Anpi, e a cui era presente anche la prefetta Paola Berardino.

Questa mattina, per le scuole superiori, nella Sala consiliare del Comune, è stato proiettato il documentario “Trasporto 53” (regia L. Zannetti, Produzione ISGREC/Regione Toscana, 2022). Il film prende il titolo dal convoglio partito il 21 giugno 1944 dal campo di Fossoli (Modena) con destinazione Mauthausen. A bordo vi erano circa 475 deportati, tra cui i grossetani Tullio Mazzoncini, Giuseppe Scopetani e Albo Bellucci, accusati di reati politici. Attraverso le testimonianze dirette e l’analisi degli storici, il documentario ricostruisce la deportazione politica durante la Seconda guerra mondiale e ripercorre i luoghi della memoria della provincia di Grosseto.

A seguire, si è tenuta la cerimonia istituzionale alle Pietre d’inciampo davanti al Comune, in memoria dei deportati politici grossetani uccisi nei campi di sterminio.

Le parole delle istituzioni

Antonella Coppi, presidente dell’Anpi provinciale di Grosseto, ha rivolto un ringraziamento alle autorità e a Isgrec per «il prezioso lavoro di custodia della memoria storica, civile e democratica, agli studenti, alle studentesse, ai loro docenti nonché alle persone qui presenti».

Ha sottolineato l’importanza di non ridurre la Giornata della Memoria a un semplice rito annuale. «Il 27 gennaio 1945 furono abbattuti i cancelli di Auschwitz e l’orrore apparve al mondo nella sua forma più disumana», ha ricordato. «Nel 2005, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto questa data come Giorno della Memoria, attribuendole un valore universale. Ricordare non significa solo commemorare: significa interrogare le coscienze, riconoscere le responsabilità del presente e impegnarsi ogni giorno per costruire una società più giusta».

Coppi ha evidenziato come la Shoah e i genocidi nazifascisti colpissero non solo il popolo ebraico, ma anche Rom e Sinti, persone omosessuali, persone con disabilità, minoranze religiose, deportati politici e prigionieri di guerra. «Non fu solo l’orrore dei lager – ha detto – ma una macchina di morte resa possibile dal consenso, dalla complicità e dall’indifferenza».

Riferendosi alla Maremma, ha ricordato che la memoria storica non è astratta: le Pietre d’inciampo davanti al Palazzo Municipale di Grosseto, dedicate a Albo Bellucci, Giuseppe Scopetani e Italo Ragni, testimoniano concretamente le tragedie vissute dai deportati locali. «Fare memoria significa assumere questa verità senza attenuanti, conoscere la storia del Novecento e riconoscere il ruolo dell’indifferenza e del conformismo. La memoria collettiva, però, è spesso selettiva e manipolata: questo svuota il principio del “mai più” e rischia di giustificare nuove ingiustizie».

Coppi ha ribadito l’importanza dei simboli nello spazio pubblico, ricordando il ruolo della toponomastica nel trasmettere valori e storia. «Per questo ribadiamo la nostra contrarietà all’intitolazione di spazi pubblici a Giorgio Almirante, a Italo Balbo e ai gerarchi fascisti, affinché lo spazio pubblico resti luogo di memoria condivisa e rispetto della storia».

Infine, Coppi ha ricordato che la memoria è un dovere civile quotidiano, non una data sul calendario. «Il 27 gennaio non deve essere una liturgia rassicurante, ma un atto di verità che irrompe nell’oggi. Deportazioni, razzismo, colonialismo, massacri e i dispositivi che li rendono possibili – propaganda, disinformazione, costruzione del nemico, disumanizzazione – ci fanno orrore ieri come oggi, ovunque

Giornata della Memoria: il ricordo dei martiri davanti alle pietre d'inciampo

Il sindaco e la provincia ricordano il valore della memoria

Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, ha sottolineato che «la Shoah non è solo parte del passato, ma fa parte anche del presente, perché il colpo di coda dell’intolleranza è ancora vivo nella nostra società».

«Mi rivolgo soprattutto ai giovani: siamo bombardati dalle informazioni, spesso rischiamo di cadere nell’indifferenza. L’indifferenza è la nemica della democrazia e della libertà e può portarci a non riconoscere un passato atroce come monito per il futuro».

Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto, ha aggiunto: «Oggi è un appuntamento con la coscienza collettiva, un tempo necessario per fermarsi, guardare in faccia la storia e assumersi la responsabilità che riguarda ciascuno di noi. Il male non arriva all’improvviso: cresce lentamente nella quotidianità e si alimenta di egoismo, intolleranza e indifferenza».

«Questa indifferenza, come ci insegna Liliana Segre, è l’apatia morale di chi si volta dall’altra parte di fronte alle ingiustizie. Per questo la memoria è un vaccino, uno strumento essenziale per difendere la democrazia, la libertà e lo Stato di diritto».

Limatola ha poi collegato il passato al presente, ricordando che i valori trasmessi dalla Resistenza e dalla Costituzione non sono acquisiti una volta per tutte. «Fare memoria oggi significa scegliere quotidianamente da che parte stare, non rimanere in silenzio davanti all’odio, alle discriminazioni e alle ingiustizie. La memoria non è una data sul calendario: è un atto di responsabilità che riguarda ogni nostra decisione nella vita quotidiana».

Il presidente ha infine rivolto un appello ai giovani presenti: «Studiate, informatevi, non date nulla per scontato. Solo comprendendo la storia e le dinamiche che hanno portato a tragedie come la Shoah possiamo costruire una società più giusta. La memoria diventa davvero viva quando trasforma le lezioni del passato in scelte concrete per il presente».

Lio Scheggi, presidente di Isgrec, ha ribadito che «la memoria è un argine concreto dopo l’orrore». Davanti alle Pietre d’inciampo, ricordare tre martiri locali significa interrogare le coscienze ogni giorno, chiedendosi se i valori trasmessi siano stati realmente praticati e se le nuove generazioni siano consapevoli della violenza che nasce dall’intolleranza e dalla non accettazione della diversità.

La memoria attiva come impegno quotidiano

La cerimonia di Grosseto ha confermato che il 27 gennaio non è una data simbolica da celebrare una volta all’anno, ma un monito costante: scegliere ogni giorno da che parte stare, riflettere sulle responsabilità storiche e affrontare le sfide del presente con coraggio civile.

