FOLLONICA – Tramandare il valore della libertà soprattutto ai più giovani. Questo l’obiettivo, sempre più attuale, con cui si è svolta la celebrazione per la Giornata della Memoria davanti al municipio di Follonica.

Presenti, tra gli altri, il sindaco Matteo Buoncristiani, l’assessore alla Cultura Stefania Turini, la direttrice dell’Isgrec (Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea) Ilaria Cansella e i rappresentanti dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) di Follonica Laura Ticciati e Claudio Bellucci. Davanti alla lapide dedicata ai militari follonichesi che dopo l’8 settembre del ’43 si rifiutarono di aderire al fascismo è stato ricordato il sacrificio che molte persone dovettero compiere per difendere la libertà. Un ricordo tenuto vivo anche grazie alle parole degli studenti degli Istituti comprensivi 1 e 2.

“Sotto il Comune di Follonica abbiamo ascoltato la voce dei nostri ragazzi – spiega il sindaco Matteo Buoncristiani insieme all’assessore alla Cultura Stefania Turini -. Passato e futuro si sono incontrati davanti alla lapide in onore dei follonichesi (i nomi sono stati ulteriormente aggiornati) che hanno avuto il coraggio di dire No alla violenza come strumento di potere, perdendo la loro vita per riportare libertà e pace in uno dei momenti più bui della nostra storia. La Giornata della Memoria non è solo una ricorrenza sul calendario, ma un impegno civico che assumiamo verso i nostri ragazzi. Ricordare il sacrificio dei nostri concittadini che fecero una scelta coraggiosa e non dimenticare tutte le vittime dell’orrore dei genocidi significa fornire ai giovani gli strumenti critici per interpretare il passato e il presente, costruendo un futuro migliore. Vogliamo che questi insegnamenti diventino un patrimonio personale per ogni studente: solo conoscendo l’abisso in cui l’umanità è sprofondata, potranno farsi custodi di valori come la libertà e il rispetto, affinché la storia non si ripeta mai più. È a loro che diamo questo testimone, perché diventino sentinelle consapevoli di un domani fatto di pace e solidarietà.”

“Il 27 gennaio 1945 furono abbattuti i cancelli di Auschwitz – afferma Claudio Bellucci dell’Anpi – E apparve l’orrore. Mai più, abbiamo detto! Eppure dopo 81 anni sembra che quanto è successo non sia di monito, viviamo un tempo avvelenato da guerre, da pesanti rotture della legalità internazionale e da una incredibile, diffusa e violenta ignoranza del senso di umanità, con la presenza di nuovi massacri e nuovi genocidi. Il Giorno della Memoria ci ricorda le responsabilità incancellabili del nazismo e del fascismo, delle leggi razziali, della Shoah, di tutte le vittime ed è incancellabile il valore di chi, come i nostri internati militari, a rischio della vita, con la loro scelta di Resistenza si opposero a tutto questo, conquistandoci libertà e democrazia. Ricordare per non dimenticare, per non restare indifferenti ai rischi che corriamo quando ci giriamo dall’altra parte davanti a spinte raziali, nazionaliste, autoritarie che mettono nuovamente in discussione democrazia e pace tra i popoli: che questa giornata sia di impegno, insieme ai nostri ragazzi ai nostri giovani, per essere costruttori di pace e difensori della nostra Costituzione democratica”.

Nella galleria con le foto di Giorgio Paggetti alcuni momenti della commemorazione del 27 gennaio. Si è trattato di un primo momento dedicato al tema della memoria: per mercoledì 28 gennaio è infatti previsto un altro evento al Teatro Fonderia Leopolda pensato per le scuole. Andrà in scena lo spettacolo commemorativo “Kabaret dei Genocidi, un viaggio nel Secolo Breve”, diretto da Alberto Rizzi. Una rappresentazione potente rivolta agli studenti degli istituti superiori del territorio, per riflettere attraverso il linguaggio scenico sulle tragedie del Novecento.