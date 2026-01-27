SAB QUIRICO DI SORANO – Si sono svolti ieri i funerali di Ernesto Bisogni, maestro, direttore didattico, pedagogista e linguista appassionato. Bisogni, 97 anni, è morto il 24 gennaio a Grosseto ed è stato seppellito nel cimitero di San Quirico di Sorano.

«Con la scomparsa di Bisogni la scuola grossetana perde una delle sue voci più lucide ed autorevoli. La sua lunga vita professionale è stata interamente dedicata all’educazione intesa come atto civile e morale, alla formazione degli insegnanti e alla crescita degli allievi come cittadini consapevoli. In ogni incarico istituzionale che ha ricoperto, Bisogni ha saputo coniugare rigore intellettuale e profonda umanità, lasciando un segno duraturo in generazioni di insegnanti ed allievi» è il commento commosso della dirigente scolastica Francesca Iovenitti.

«Particolarmente significativa resta la sua riflessione sulla linguistica italiana (SEI, 1987), un testo che ancora oggi conserva una sorprendente attualità. In quelle pagine Bisogni non si limitava a descrivere la lingua come insieme di regole, ma la interpretava come strumento vivo di pensiero, di relazione e di crescita democratica. A distanza di anni, il testo di Ernesto Bisogni sulla linguistica italiana appare sorprendentemente attuale perché valorizza la lingua come competenza trasversale, collegando l’educazione linguistica al pensiero critico ed all’esercizio di cittadinanza, rifiutando semplificazioni e scorciatoie didattiche, e richiamando al rigore espressivo come forma di forma di rispetto per l’altro».

«In un’epoca segnata da comunicazioni rapide, frammentate e povere, il suo messaggio risuona come un richiamo forte alla responsabilità educativa della parola – prosegue Iovenitti -. A questo patrimonio intellettuale si intreccia, per me, una memoria personale e indelebile. Negli anni 90’ da giovanissima (aspirante) insegnante partecipavo, come tante altre, alle sue immancabili lezioni affollatissime, spesso di domenica mattina. In quelle aule non si imparavano soltanto contenuti: ci si preparava a diventare insegnanti. Il rigore disciplinare e metodologico che Bisogni esigeva non era mai sterile formalismo, ma esercizio di responsabilità, rispetto per il sapere e per il ruolo educativo che ci si apprestava ad assumere. Di quel rigore, che allora poteva apparire severo, mi sento ancora profondamente debitrice».

«Oggi, dopo trent’anni di scuola e sette nel ruolo di dirigente scolastica, sento vivo il suo insegnamento. Lo ritrovo nelle scelte professionali, nell’attenzione alla qualità della didattica, nella convinzione che la formazione degli insegnanti sia il cuore pulsante di ogni sistema educativo. Ernesto Bisogni continua a parlare attraverso il suo esempio e le sue parole, ricordandoci che educare significa custodire la lingua, il pensiero e la dignità che la scuola è chiamata a mantenere. Ricordarlo è, per tutte e tutti noi, un impegno che continua».