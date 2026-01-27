GROSSETO – Il Coordinamento Donne Cgil Grosseto e il Coordinamento Donne Spi Cgil Grosseto prendono posizione netta sulla riformulazione del disegno di legge contro la violenza sessuale presentata dalla senatrice Giulia Bongiorno. in discussione oggi alla commissione Giustizia del Senato.

La proposta della Lega, che cancella la parola “consenso” per sostituirla con il concetto di “dissenso” e “volontà contraria”, rappresenta un arretramento inaccettabile rispetto all’accordo bipartisan raggiunto alla Camera tra Meloni e Schlein, tradendo l’impegno verso le donne, la loro tutela e diritto all’autodeterminazione. È un attacco ai diritti di tutte noi, è spostare su di noi la responsabilità maschile dello stupro, è un avvalorare la cultura patriarcale del nostro paese.

Riteniamo gravissimo che il Parlamento torni indietro su un principio fondamentale: il consenso libero, attuale e consapevole.

«Il consenso è l’unico criterio che protegge realmente le donne dalla violenza sessuale – dichiara Claudia Rossi, responsabile del Coordinamento Donne Cgil Grosseto – Questa modifica non è una semplice riformulazione tecnica, ma una scelta politica che sposta ancora una volta l’onere della prova sulle vittime, obbligandole a provare il proprio dissenso, quando dovrebbe essere l’aggressore a dover provare il consenso. Sappiamo bene che molte donne che subiscono violenza non reagiscono per paura, per lo shock o per coercizione. Come possiamo accettare che venga posto a carico della vittima l’onere della prova?».

La proposta di Bongiorno non solo cancella il concetto di consenso, che era in linea ai 21 Paesi europei che l’hanno già adottato e alle raccomandazioni della Convenzione di Istanbul, ma introduce anche delle riduzioni significative nelle pene: per la violenza sessuale “semplice” la reclusione scende da 6-12 anni a a 4-10 anni mentre resta invariata da 6 a 12 anni nei casi di violenza con minaccia, abuso di potere o quando vi è sfruttamento in condizioni di inferiorità fisica o psichica. Un doppio schiaffo alle vittime visto che per le ipotesi di minore gravità sono previste riduzioni fino a due terzi della pena.

«I coordinamenti Donne Cgil Grosseto si oppongono fermamente a questo testo – aggiunge Innocenti, responsabile coordinamento Donne Spi Cgil – Abbiamo aspettato anni una legge sul consenso, abbiamo visto finalmente l’accordo della maggioranza con l’opposizione, e ora la Lega sceglie di romperlo. Non possiamo permettere che la violenza sessuale continui a essere affrontata con un approccio arretrato, che criminalizza le vittime invece di proteggerle».

«Il no alla violenza deve partire da qui: dal consenso, dal diritto delle donne di dire ‘sì’ senza coercizioni, senza inganni, in piena libertà. Se questo non è garantito dalla legge, allora la legge non protegge noi donne, ma gli aggressori», conclude Claudia Rossi.