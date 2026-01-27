Foto di repertorio

FOLLONICA – L’edizione numero 59 del Carnevale di Follonica è pronta ad animare le strade della città del Golfo.

Si parte con la prima sfilata di debutto domenica 1 febbraio, si continuerà con il secondo appuntamento domenica 8 e con la terza sfilata domenica 15, tutte con inizio alle ore 14.30. La chiusura della manifestazione è in programma per sabato 21 febbraio, con l’inizio dei corsi mascherati posticipato per ammirare i carri e le mascherate a terra al tramonto, con la conclusione dell’evento in notturna.

Ad aprire la tradizionale kermesse sabato 31 gennaio sarà Re Carnevale, accompagnato da Miss Carnevale 2025.

Di seguito le modifiche alla circolazione stradale nelle giornate 1, 8, 15 febbraio 2026 (ordinanza n°51 del 24 gennaio):

– Divieto di transito e sosta con rimozione coatta dalle 7.30 fino alle 21 e comunque fino al termine della manifestazione e delle attività di pulizia delle strade, nelle vie e piazze sotto elencate:

· via Albereta

· lungomare Carducci

· via Gorizia

· via Giacomelli tratto compreso fra l’intersezione con via Gorizia fino all’intersezione con viale Carducci

· via Bicocchi, dal civico 1 all’intersezione con via Albereta

· via della Repubblica tratto compreso fra via Vespucci e l’ingresso dell’area ex Cartiera (via Bicocchi 1)

· piazza XXV Aprile

· Area ex Ilva parcheggio retro palazzo Comunale.

– Divieto di transito dalle 7.30 alle 21 e comunque fino al termine della manifestazione su via Fratti nel tratto compreso tra via Marconi e via Zara.

– Divieto di transito e sosta con rimozione coatta dalle 7.30 alle 21 e comunque fino al termine della manifestazione in:

· via Zara

· piazza Guerrazzi nel tratto compreso tra il P.C. n° 2404 e viale Carducci

· Area adiacente a via Zara/p.za XXV Aprile/p.za Guerrazzi (area Giostra).

– Divieto di transito, dalle 9.30, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei carri allegorici e smontaggio dei carri, su via dell’Industria, via Massetana, via Roma e via Bicocchi. Il personale del Comando Polizia Municipale, provvederà inoltre a chiudere tutte le strade ortogonali ricadenti nell’itinerario sopra indicato.

– Divieto di transito, dalle 9.30, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei carri allegorici e smontaggio dei carri, su via Bicocchi, tratto compreso fra via Norma Pratelli e via Roma corsia lato mare.

– Divieto di transito dalle 7.30 alle 21 e comunque fino al termine della manifestazione e delle attività di pulizia, nelle vie sotto elencate:

· via Trieste

· via Giacomelli (tratto compreso tra via Albereta e via Gorizia)

· via Fiume

· via Trento

· via della Repubblica tratto compreso fra via Vespucci e via Bicocchi 1

· parcheggio antistante ex cartiera con ingresso/uscita su via Bicocchi 1.

– Divieto di sosta con rimozione coatta dalle 8 alle 24 in via dell’Industria nel tratto compreso fra via del Sugheraio e via dell’Agricoltura, in via dell’Elettronica, e in via del Turismo tratto compreso fra via dell’Edilizia ed il civico 345 (piazzale posto di fronte alla rotatoria), con interruzione della circolazione nei soli momenti di uscita e ingresso dei carri allegorici dai rispettivi capannoni.

Le limitazioni alla circolazione sono valide per tutti i veicoli, compresi quelle al servizio delle persone invalide muniti di apposito contrassegno. Il Comando di Polizia Municipale, attraverso il proprio personale e con l’ausilio dei volontari delle varie associazioni inquadrate nel sistema di controllo della manifestazione, provvederà in modo diretto o indiretto ad adottare tutte le ulteriori modifiche che si dovessero rendere necessarie a garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica in considerazione dell’eccezionalità del provvedimento e delle ripercussioni sulla mobilità veicolare.