FOLLONICA – Trasferta memorabile quella a Livorno per la seconda prova del Campionato Zonale ILCA 2026 per gli atleti della Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica. La giornata ha permesso lo svolgimento di due prove, caratterizzate da condizioni meteo molto differenti: la prima con vento leggero da grecale, la seconda con vento forte da scirocco. Una terza prova in programma non è stata disputata a causa dell’arrivo di un temporale che ha costretto tutte le flotte al rientro a terra.
Ottimi i risultati per la squadra follonichese, con particolare rilievo per Dario Giovannetti, che nella classe ILCA 6 ha conquistato il primo posto nella categoria Under 17, chiudendo nono assoluto.
Classe ILCA 6
Dario Giovannetti – 9º (1º Under 17)
Edoardo Vignozzi – 17º
Pietro Badini – 19º
David Nocchi – 21º
Giovanni Lucifora – 26º
Michele Rulli – 29º
Da segnalare inoltre la qualificazione di Edoardo Vignozzi e di Giovanni Lucifora alla prima Italia Cup, in programma ad Andora.
Classe ILCA 4:
Alice Mengozzi – 19a
Matilde Lucifora – 22a
Giulia Casiraghi – 23a
Diana Casiraghi – 24a
Matilde Todeschini – 26a
Lapo Nannetti – 27º
Un bilancio complessivamente positivo per la squadra ILCA della LNI Follonica, che conferma il buon lavoro svolto nel percorso di crescita tecnica e sportiva degli atleti.