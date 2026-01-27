FOLLONICA – Trasferta memorabile quella a Livorno per la seconda prova del Campionato Zonale ILCA 2026 per gli atleti della Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica. La giornata ha permesso lo svolgimento di due prove, caratterizzate da condizioni meteo molto differenti: la prima con vento leggero da grecale, la seconda con vento forte da scirocco. Una terza prova in programma non è stata disputata a causa dell’arrivo di un temporale che ha costretto tutte le flotte al rientro a terra.

Ottimi i risultati per la squadra follonichese, con particolare rilievo per Dario Giovannetti, che nella classe ILCA 6 ha conquistato il primo posto nella categoria Under 17, chiudendo nono assoluto.

Classe ILCA 6

Dario Giovannetti – 9º (1º Under 17)

Edoardo Vignozzi – 17º

Pietro Badini – 19º

David Nocchi – 21º

Giovanni Lucifora – 26º

Michele Rulli – 29º

Da segnalare inoltre la qualificazione di Edoardo Vignozzi e di Giovanni Lucifora alla prima Italia Cup, in programma ad Andora.

Classe ILCA 4:

Alice Mengozzi – 19a

Matilde Lucifora – 22a

Giulia Casiraghi – 23a

Diana Casiraghi – 24a

Matilde Todeschini – 26a

Lapo Nannetti – 27º

Un bilancio complessivamente positivo per la squadra ILCA della LNI Follonica, che conferma il buon lavoro svolto nel percorso di crescita tecnica e sportiva degli atleti.