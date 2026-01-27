GAVORRANO – Una macchina si è ribaltata questa mattina in via Ariosto a Filare, nel Comune di Gavorrano.

L’incidente è accaduto intorno alle 8.30 di stamattina, martedì 27 gennaio. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto si è ribaltata mentre affrontava una curva, finendo nel giardino dell’abitazione sottostante.

Alla guida dell’auto si trovava una donna, rimasta ferita nell’impatto. Al momento non sono note le sue condizioni di salute. La conducente è stata estratta dal veicolo dai Vigili del fuoco mediante l’utilizzo di barella spinale, soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Grosseto per gli accertamenti del caso.

Il tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente è noto ai residenti per la sua pericolosità: la carreggiata è particolarmente stretta e priva di protezioni laterali, una situazione che da tempo suscita preoccupazione nella zona.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Follonica, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del veicolo e dell’area, e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’autovettura, alimentata a gpl, è stata successivamente messa in sicurezza.