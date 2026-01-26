ANSEDONIA – Un tragico episodio si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 26 gennaio ad Ansedonia, nel territorio comunale di Orbetello, dove un uomo di 42 anni è stato trovato morto all’interno della sua casa.

A fare la scoperta sono stati i familiari, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

La vittima è Emanuele Casalini, figlio di Franco Casalini, noto fotografo scomparso nel 2024. Emanuele era molto conosciuto nella comunità lagunare, la notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione e cordoglio.

In base ai primi riscontri, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, con ogni probabilità a seguito di un malore improvviso. Al momento non emergono elementi che facciano ipotizzare circostanze diverse.

Sono in corso le procedure previste dalla normativa. La salma è stata affidata all’autorità competente.