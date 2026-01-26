BAGNO DI GAVORRANO – Sconfitta per 5-1 nella trasferta in casa del San Giovanni per le ragazze del Follonica Gavorrano. Le biancorossoblù hanno però dimostrato grande carattere e determinazione scendendo in campo con grinta nonostante le numerose assenze. La partita è iniziata con le padrone di casa che sono riuscite a passare in vantaggio, ma il capitano D’Antoni ha saputo rispondere prontamente con una bella percussione centrale, concretizzata in un tiro preciso rasoterra che ha riportato il punteggio in parità.

Le avversarie, però, non si sono lasciate intimidire e hanno raddoppiato le marcature, mostrando grande aggressività. Prima che il primo tempo si concludesse è arrivato un calcio di rigore dubbio a favore delle padrone di casa. Ma qui è emersa la grandezza di super Falcinelli, che ha ipnotizzato l’avversaria parando il tiro e mantenendo vive le speranze per la squadra.

Nel secondo tempo maremmane ancora pericolose soprattutto grazie a D’Antoni, che ha cercato di bucare la difesa avversaria. Tuttavia, negli ultimi minuti la stanchezza ha iniziato a farsi sentire e le avversarie hanno approfittato della situazione, chiudendo il match con il punteggio finale di 5-1.

Nonostante il risultato, la squadra ha però mostrato un ottimo spirito e una grande volontà di lottare fino alla fine. “Purtroppo siamo uscite dal campo con una sconfitta – commenta Giulia D’Antoni –, il che è davvero deludente. È frustrante non riuscire a raccogliere i risultati, ma voglio sottolineare che nelle ultime due partite stiamo mostrando prestazioni di qualità, anche se ci manca sempre quel qualcosa in più. La scorsa settimana abbiamo avuto una grande prova di carattere contro un avversario ostico come il Pistoia, che ha in squadra una giocatrice formidabile come Marquez. Nonostante la difficoltà, abbiamo disputato un eccellente secondo tempo. Anche la partita di ieri ha evidenziato la nostra determinazione, nonostante le numerose assenze. Ci mancano solo i risultati, ma sono sicura che se continuiamo a lavorare duro arriveranno. Ora è il momento di concentrarci su giovedì, dove dovremo cercare di ottenere una vittoria tra le mura amiche”.

SAN GIOVANNI: Bonchi, Tumone, Tigli, Calò. Vannini, Meniconi, Redditi, Ayelen. All. Bossini.

FOLLONICA GAVORRANO: Falcinelli, Goergens, Gobbi, D’Antoni, Baila Longo, Schuler. All. D’Antoni.

MARCATORI: Turnone (2), Meniconi (2), Ayelen, D’Antoni.