FIRENZE – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento Firenze Ovest, sono intervenuti questa mattina, intorno alle 11:10, nel comune di Firenze, in via dell’Isolotto, oltre la zona dell’ex campo nomadi, per un incendio che ha coinvolto baracche e masserizie di rifiuti.

Sul posto è stata inviata una squadra operativa supportata da un’autobotte, che ha lavorato per circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando il propagarsi dell’incendio alle aree circostanti.

L’incendio è stato messo sotto controllo nel giro di poco tempo. Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area. Durante queste fasi, i Vigili del fuoco hanno rinvenuto diverse bombole di gas gpl, che sono state prontamente rimosse per prevenire ulteriori rischi.