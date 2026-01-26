GROSSETO – Finisce con un salomonico pareggio per 1-1 la sfida tra Cp Grosseto e Pumas Viareggio, valida per la terza giornata di serie B, disputata sulla pista Mario Parri di via Mercurio. Le due rivali si sono fronteggiate in una bella partita, ma solo nella ripresa sono riuscite ad andare a segno, a causa delle belle parate di Luca Squarcia e del suo collega Matteo Davanzo. Il numero uno grossetano ha anche negato nel secondo tempo due tiri diretti ai versiliesi.

La partita si è sbloccata al 15′ della ripresa con la rete di Barsaglini, con i grossetani in inferiorità numerica per il blu a Bianchi. Con l’uomo in meno, per l’espulsione di Giusti, a causa del secondo blu, i biancorossi sono riusciti a rimettere in piedi la gara a 7’21 dalla sirena. Un pareggio meritato che permette ai ragazzi di Marco Zanobi di rimanere sulla scia delle battistrada.

Gli altri risultati: Prato-Follonica 13-4, Rotellistica Camaiore-Viareggio Hockey A 2-7.

Classifica: Startit Prato 9 punti; Viareggio Hockey A 7; Cp Grosseto, Pumas Viareggio, Follonica 4; Viareggio Hockey 3; Cgc Viareggio, Rotellistica Camaiore 0.

C.P. Grosseto-Pumas Viareggio 1-1

C.P. GROSSETO: Squarcia, Saletti; Bruzzi, Muntean, Lorenzo Perfetti, Cardi, Civitarese, Giusti, Bianchi, Emanuele Perfetti. All. Marco Zanobi.

PUMAS VIAREGGIO: Davanzo, Manfredi; Barsaglini, Barsotti, Frosina, Remedi, Benvenuti, Cupido, Marlia, Francesconi. All. Cristiano Bottarelli.

ARBITRO: Massimo Cardelli di Viareggio.

RETI: nel s.t. 14’08 Barsaglini, 17’39 Bruzzi.

NOTE: cartellino rosso Giusti 16’16 s.t.; cartellino blu Bianchi.