MONTE ARGENTARIO – “Ci sono uomini e donne che vivono di mare, e poi ci sono mesi come questo, in cui il mare non lo possono nemmeno guardare. Il continuo maltempo ha costretto la piccola pesca e i pescherecci a restare fermi in porto per quasi un mese. Un mese intero senza lavoro, senza pescato, senza entrate. Un mese che pesa come un macigno su famiglie che già da tempo fanno i conti con una crisi economica profonda e mai davvero affrontata”. A denunciare la situazione è Marco Nieto, capogruppo di Svolta per l’Argentario in Consiglio comunale.

“Chi non conosce questo mondo fatica a immaginare cosa significhi – prosegue -: le barche ferme, le reti inutilizzate, le spese che continuano ad arrivare, la preoccupazione quotidiana di non riuscire a pagare carburante, manutenzione, bollette, mutui. Chi va per mare e lo conosce, sa che fermarsi non è mai una scelta, ma un obbligo dettato dalla sicurezza, specialmente nel periodo invernale. Uscire in mare con queste condizioni vuol dire mettere a rischio la vita. Ma restare a terra, oggi, significa non avere nulla. E come se tutto questo non bastasse, a Porto Ercole manca ancora la possibilità di fare rifornimento di carburante per chi sul mare lavora. Un’assenza grave, incomprensibile, che costringe pescatori e operatori a ulteriori difficoltà, spostamenti e costi aggiuntivi. Un problema strutturale che si trascina da tempo e che diventa insostenibile in un momento di emergenza come questo”.

“E tutto questo era stato previsto, annunciato, denunciato. Già nell’autunno dello scorso anno Svolta per l’Argentario aveva lanciato l’allarme sul fermo pesca prolungato e sugli indennizzi promessi e mai arrivati, che si sono in parte sbloccati, grazie ad aver sollevato il problema, chiedendo attenzione e risposte concrete. Le richieste sono rimaste troppo spesso senza risposta, e oggi il conto arriva tutto insieme, più salato che mai. La pesca non è un numero in una statistica. È una storia che si tramanda, è fatica quotidiana, è rispetto per il mare, è economia reale che tiene vive le nostre comunità costiere. Ogni barca che non esce è una famiglia che stringe i denti, è un pezzo di identità che rischia di andare perduto nel silenzio generale”.

“Per questo non si può più aspettare – conclude Nieto -. È necessario riconoscere l’eccezionalità di quanto sta accadendo e attivare immediatamente i procedimenti necessari affinché vengano riconosciuti e attivati i corretti procedimenti di sostegno come: ristori e strumenti concreti che permettano a chi vive di pesca di superare questo momento drammatico senza essere costretto a mollare tutto. Il mare tornerà calmo, prima o poi. Ma se nel frattempo perdiamo i pescatori, perderemo molto di più. È il momento di scegliere da che parte stare: dalla parte di chi lavora, resiste e non chiede altro che dignità”.