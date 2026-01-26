GROSSETO – Domani, martedì 27 gennaio, il tempo nella provincia di Grosseto sarà all’insegna della variabilità, con nubi sparse alternate a schiarite nelle ore centrali della giornata. Dal tardo pomeriggio e soprattutto in serata è atteso un peggioramento, con piogge deboli o rovesci, che localmente potranno risultare anche di moderata intensità. Le temperature resteranno piuttosto miti nelle ore diurne, con massime comprese tra 12 e 14 gradi, mentre le minime saranno più basse al mattino, attorno ai 0–2 gradi. I venti soffieranno a tratti moderati da direzioni variabili.

Nord provincia (Follonica e Massa Marittima)

Nel nord della provincia, tra Follonica e Massa Marittima, la giornata inizierà con nuvolosità irregolare e qualche apertura. Dal pomeriggio le nuvole diventeranno più compatte e in serata non si escludono piogge deboli sulle zone collinari. Temperature stabili con massime intorno ai 12 °C.

Centro provincia (Grosseto capoluogo)

Nel capoluogo e nelle aree centrali, il cielo sarà variabile fino al pomeriggio, con possibili sprazzi di sole. La situazione cambierà in serata, quando è atteso l’arrivo di piogge sparse. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime sui 13–14 °C.

Zona Amiata

Sulla zona amiatina domani sarà una giornata con nubi diffuse e schiarite a tratti, ma anche qui la situazione peggiorerà tra il pomeriggio e la sera, quando potranno verificarsi piogge intermittenti. Temperature più basse rispetto alla costa, con massime sotto i 10 °C.

Sud provincia (Orbetello e Monte Argentario)

Nel sud della Maremma, tra Orbetello e Monte Argentario, domani il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso al mattino, con aumento delle nubi nel pomeriggio e possibilità di piogge deboli in serata, specie lungo la costa. Temperature massime intorno ai 13 °C.

Temperature & vento

Le temperature domani saranno comprese tra 0 e 2 °C nelle ore più fredde e tra 12 e 14 °C nelle ore centrali. I venti saranno deboli o moderati, con rinforzi lungo la fascia costiera, in prevalenza da ovest e sud‑ovest.

Le previsioni comune per comune

Fonte: 3BMeteo.