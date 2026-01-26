GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 26 gennaio 2026

Ariete razionale: ma oggi più paziente.

Toro riflessivo: inizi la settimana con chiarezza.

Gemelli, segno del giorno, sarà attivo, brillante, comunicativo: oggi la tua mente corre veloce e sa come farsi capire.

Consiglio escursione: fai una passeggiata nel centro di Scansano, tra storia, profumi di vino e scorci sulle colline. Curioso e aperto, proprio come te.

Cancro emotivo: ma oggi più forte.

Leone carismatico: ma oggi sai anche ascoltare.

Vergine organizzata: tutto fila liscio.

Bilancia sorridente: sai portare armonia nel gruppo.

Scorpione intenso: ma più rilassato.

Sagittario entusiasta: ma oggi misuri le parole.

Capricorno deciso: ma oggi cedi a un consiglio altrui.

Acquario lucido: giornata utile per sviluppare idee.

Pesci generosi: ma oggi più razionali.