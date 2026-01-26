GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 26 gennaio 2026
Ariete razionale: ma oggi più paziente.
Toro riflessivo: inizi la settimana con chiarezza.
Gemelli, segno del giorno, sarà attivo, brillante, comunicativo: oggi la tua mente corre veloce e sa come farsi capire.
Consiglio escursione: fai una passeggiata nel centro di Scansano, tra storia, profumi di vino e scorci sulle colline. Curioso e aperto, proprio come te.
Cancro emotivo: ma oggi più forte.
Leone carismatico: ma oggi sai anche ascoltare.
Vergine organizzata: tutto fila liscio.
Bilancia sorridente: sai portare armonia nel gruppo.
Scorpione intenso: ma più rilassato.
Sagittario entusiasta: ma oggi misuri le parole.
Capricorno deciso: ma oggi cedi a un consiglio altrui.
Acquario lucido: giornata utile per sviluppare idee.
Pesci generosi: ma oggi più razionali.