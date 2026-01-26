GROSSETO – Il convegno “Sicurezza urbana a Grosseto” tenutosi di recente in città, ha registrato curiosità ed interesse. Le violenze che ogni giorno vengono dai canali d’informazione notiziate, anche se maggiormente riguardano altre latitudini, suscitano timori ed inquietudini.

C’è chi, di fronte a questo problema, afferma però che “Grosseto è un’isola felice”, ma attenzione, è un’affermazione discutibile perchè i parametri di confronto, dovrebbero tener conto non tanto dei dati delle altre città, quanto dell’aumento da quelli pregressi riguardanti Grosseto stessa.

Vengono usati termini come “garantismo”, “norme più stringenti”, “certezza della pena”, “minore buonismo”, ma intanto la microcriminalità, le baby gang, prendono campo. Si sente dire che stanno per essere varati futuri provvedimenti, anche quelli per rendere più stringenti le norme per le espulsioni. Vogliamo crederci ed avere fiducia, ma intanto la cronaca ci dà notizie di aggressioni, di accoltellamenti per banali ed anche inesistenti dissidi.

Come ciliegine sulla torta, molestie per strada a minorenni, liti ed accoltellamenti a scuola, nei centri storici, spesso pure registrando la indifferenza delle persone presenti. Di pochi giorni fa, in un paese del perugino, una rissa tra giovani, culminata con un colpo di accetta in testa ad un ragazzo in scooter. Il casco indossato ha per fortuna vanificato l’effetto offensivo. Comportamenti delinquenziali che non hanno un preciso “domicilio” e questo sfoggio di violenze, accomunano Nord e Sud, città grandi, città di provincia e paesi.

Non si salvano neppure i Pronto Soccorso degli Ospedali, spesso palcoscenici di aggressioni nei confronti di medici ed infermieri. A tale riguardo sono preoccupanti i dati forniti dall’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli esercenti le attività sanitarie. Gli atti di violenza nel 2024 sarebbero stati 1156 di cui il 70 per cento verbali. Per l’anno successivo sarebbe stato registrato un aumento del 43 per cento per un ammontare totale di 1653 casi.

In diversi Nosocomi sono stati consegnati ai “camici bianchi” braccialetti “SOS antiaggressione” ma abbiamo l’impressione che servano a poco ed alla fine siano soltanto dei… calci di agnello.

Appellarli “cani sciolti”, “lupi solitari” o “baby gang” non fa differenza: si tratta di gente che quasi sempre, non ha nulla da perdere. Auguriamoci delle buone Leggi ma l’impressione è che purtroppo, l’embrione di queste forme delinquenziali, in molti casi risieda nella famiglia stessa dei soggetti. Intervenire, sarà una bella impresa!