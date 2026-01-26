GROSSETO – Prosegue la stagione invernale dell’Atletica Grosseto Banca Tema, impegnata lo scorso weekend con i mezzofondisti e i marciatori, entrambi chiamati agli straordinari visto il forte maltempo che ha colpito le sedi di gara.

A Policiano, in provincia di Arezzo, dove si assegnavano i titoli Assoluti di Cross Corto, il classe 2009 Pietro Colombo sale sul gradino più alto del podio nella categoria Allievi risultando essere il miglior giovane sui durissimi 3km di gara. Il secondo podio di giornata arriva dalla gara Cadette, dove Cloe Meravigli è terza, prima atleta del 2012. Sui 2km c’è anche il 9° posto di Sveva Lucherini e il 49mo di Gaia Terramoccia, con l’Atletica Grosseto Banca Tema 8° tra le squadre. Al maschile Matteo Sepe è 18mo.

Positiva anche la gara Ragazzi con Giacomo Buggiani nono, Giovanni Tomei 14eismo, Cesare Bianchi 61esimo, Andrea Giomarelli 69esimo ed Enea Bianchi 71esimo. Al femminile la campionessa provinciale Nicol Campitelli è ottava, seguita da Sole Favole Bossini (12esima), Cecilia Simoni (31esima), Alice Leporini (58esima) e Vittoria Vasellini (60esima). Classifiche societarie che vedono il 7° e 5° dei biancorossi dopo la prima giornata.

Forte maltempo anche ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, dove la lunghissima trasferta dei biancorossi culmina con il sesto posto di Filippo Gorelli (46:31) sui 10km di Marcia Juniores validi come prima prova del Campionato Italiano di specialità.

Per l’Atletica Grosseto Banca Tema in gara anche Alice Pantalei (1h00:36), 12ma nella gara Under 20. Termina invece con una squalifica la gara di Riccardo Rabai, che aveva fatto gara di testa nonostante una caduta, fino alle battute conclusive.