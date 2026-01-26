GROSSETO – Alti e bassi ma tanta crescita per i giovani rugbisti del Grosseto. Gli Under 12 Teseo, Rebecca, Diego, Francesco ed Elia hanno fatto registrare due sconfitte di misura contro i Titani e il Pisa, cedendo rispettivamente 2-1 e 3-2; tutt’altra musica contro il Lucca, imbattuta e favorita, battuta con un esaltante 4-2. “I nostri ragazzi uniti con i cugini del Rosignano – hanno raccontato i dirigenti maremmani – hanno lottato e giocato bene. Ci sono volute due partite per vedere giocare un’unica squadra, affiatata e disinvolta. Gli allenatori delle due società sono molto soddisfatti del gioco visto e sono fortemente convinti che se si continuerà a lavorare come fatto finora arriveranno grandi soddisfazioni”.

Sconfitta un po’ stretta per gli Under 14 del Tirreno Rugby Club, sconfitti 32-14 dal Vasari Arezzo; primo tempo in totale equilibrio, poi i tirrenici, supportati dai grossetani Faraci, Golini, Madeddu, Pellegrini e Sanna, hanno incominciato a fare giocate individuali con scelte sbagliate (commento dei coach), rimettendoci una vittoria non impossibile. Assente Rossi, indisponibile per infortunio extra sportivo con due settimane di convalescenza.

Seconda di campionato interregionale per gli Under 18 Diego Vena e Thomas Chechi, che hanno giocato a Firenze: contro il Prato è arrivata una sconfitta per 40-13 nonostante l’impegno.

Bella soddisfazione anche nella categoria senior, con le Raccattate che nel raggruppamento a Città di Castello fanno registrare due vittorie in due gare. Prima il 34-0 a spese del Gispi Prato, poi il 25-0 faccia a faccia coi padroni di casa del Città di Castello. Presenti Bicecci, Antonucci, Comandi, Castellana, Ciccioni, Zauli, Paladini, Ongaro, Del Bufalo, Faraci, Angelini, Ristori, Leggieri, Castellani (infortunata); allenatori Mariotti, Castagnini e Anello. Mete da applausi per Comandi, Antonucci, Castellana, Del Bufalo, Paladini e Ongaro, nuova giocatrice alla sua prima meta in carriera, nominata anche miglior giocatrice; migliore placcatrice Ciccioni.