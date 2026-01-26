FOLLONICA – La Città di Follonica celebra il proprio patrimonio produttivo e culturale ufficializzando l’iscrizione delle prime 17 attività locali nel nuovo Albo delle Botteghe Storiche, percorso partito con la precedente Amministrazione e che oggi entra nel vivo. Il riconoscimento, disciplinato da un Regolamento comunale, premia quegli esercizi commerciali, di somministrazione e imprese artigiane che hanno mantenuto la stessa attività per almeno 70 anni, garantendo continuità merceologica e rappresentando per molti anni un punto di riferimento nel tessuto urbano e sociale (òa fotogallery è curata da Giorgio Paggetti).

L’Albo nasce con l’obiettivo di valorizzare la professionalità e le tradizioni tramandate nel trascorrere degli anni di generazione in generazione. A ogni attività che ne ha fatto richiesta ed è stata riconosciuta, verrà consegnata una targa distintiva da esporre nel locale, un simbolo che ne certifica il valore storico e ne segnala il prestigio a cittadini e turisti. La targa, un’opera in ottone di elevato pregio artistico, è stata realizzata grazie al contributo dello scultore e nostro concittadino Aviero Bargagli in arte Aviero, che ha generosamente messo la propria arte al servizio di questa iniziativa.

“Andiamo a rendere omaggio a chi, con dedizione e resilienza, ha costruito la storia economica di Follonica,” dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani. “Queste 17 botteghe non sono solo attività economiche imprenditoriali, ma veri e propri presidi sociali che hanno attraversato decenni di cambiamenti, restando fedeli alla propria identità, nonostante tutte le difficoltà incontrate. Premiare oggi queste famiglie e questi imprenditori significa riconoscere che il futuro della nostra città affonda le radici in un passato di eccellenza che abbiamo il dovere di tutelare e promuovere.”

“La targa che esporranno sarà un simbolo di orgoglio per tutta la comunità” dice il vicesindaco e assessore alle Attività produttive Danilo Baietti. “Le nostre attività storiche sono un riferimento per la città, raccontano la nostra storia, promuovono le nostre tradizioni e sono un punto di riferimento e presidio di sicurezza per la città. Grazie al mondo dell’imprenditoria che si confronta quotidianamente e costruttivamente con l’Amministrazione comunale, faremo in modo che questo riconoscimento non sia solo un premio ma anche un sostegno alla categoria in termini di atti e scelte politiche future, come già abbiamo dimostrato in questa prima parte del mandato.”

Una storia lunga decenni: una citt che si riconosce con le sue attività storiche

L’elenco delle prime 17 botteghe storiche di Follonica:

Foto Agostini (Agostini Paolo) – Via Bicocchi 95 Osteria Enogastronomica (Marrini Liliana) – Via Bicocchi 85 Gelateria Pagni (Benedetti Maria Grazia Pagni) – Viale Italia 50 Bagni Ombretta (Lenzi Marco Orio) – SP delle Collacchie 23 La Biga soc. coop. – Via dell’Industria 5 Parrucchiera Loretta (Valori Loretta) – Piazza Gramsci 9 Chiodi Abbigliamento (Chiodi Alessandro) – Piazza 24 Maggio 3 Burgassi Corrado – Via Massetana 26 Bonamici Maurizio – Via Della Repubblica 26/B Mercerie Pobega (Pobega Giuseppe) – Via Bicocchi 56 Il Primo Mantovani (Panificio Mantovani) – Via della Repubblica 30/32A Donatella e Romano Parrucchieri (Neri Romano e Donatella) – Viale Matteotti 21 Libreria Chiti – Via Roma 83 Samola Comparini Calzature – Via Roma 78 Alimentari da Armando (Laura Alessandra) – Piazza XXIV Maggio 33 Tabaccheria Galati (Galati Silvia) – Viale Matteotti 35 Ristorante Da Santarino (Santarino) – Piazza XXIV Maggio 21

L’Albo è pubblico e consultabile sul sito web del Comune di Follonica.

Le imprese iscritte sono tenute a mantenere i requisiti e le modalità d’attività originarie, nel rispetto degli obblighi tributari e di legge, pena la cancellazione d’ufficio. L’aggiornamento dell’Albo avverrà su base annuale.