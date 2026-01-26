AMIATA – Un’operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Grosseto ha portato all’arresto di un uomo sorpreso a gestire un bivacco per lo spaccio nel cuore di una zona boschiva dell’area collinare e amiatina. Il soggetto, di origine straniera e irregolare sul territorio italiano, è stato intercettato dai militari durante un servizio di controllo mirato contro i reati legati allo spaccio di stupefacenti.

Alla vista dei Carabinieri, l’uomo ha tentato la fuga, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento e condotto sul luogo del bivacco, allestito tra la vegetazione. Qui i militari hanno rinvenuto e sequestrato 30 dosi di cocaina, 10 grammi di hashish e circa 30 dosi di eroina, oltre a un coltello e diversi telefoni cellulari utilizzati per l’attività di spaccio.

Portato in caserma per l’identificazione, è emerso a suo carico un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Firenze per una condanna a 1 anno e 8 mesi, sempre per reati in materia di stupefacenti. Inoltre, è risultato rientrato illegalmente in Italia dopo una precedente espulsione con accompagnamento alla frontiera. Per questi motivi è stato trattenuto e condotto in carcere.

I controlli nelle aree boschive proseguiranno anche nei prossimi giorni, nell’ambito di un più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dello spaccio nei territori più isolati della provincia.