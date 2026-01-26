CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Vittoria larga per l’Under 17 Lo Scoiattolo Castiglione: al Casa Mora i maremmani, nell’undicesima giornata del campionato, superano 10-0 il Cgc Viareggio. Una gara in discesa per i castiglionesi, in pista anche Matteo Pastore Silva, figlio dell’allenatore del Follonica Sergio Silva, recuperato dopo un lungo infortunio. In 34 secondi i biancocelesti (in maglia giallonera) segnato tre gol che stendono il Cgc: Rosadini doppietta e poi Diego Bracali. Turbanti e poi ancora Bracali portano sul 5-0 il punteggio al riposo. Nella ripresa nel primo minuto Rosadini (tripletta) e Turbanti fanno 7-0. Alla beneficiata si aggiungono Bagnoli, Pastore Silva, slalom alla Tomba e Bechini per il definitivo 10-0. Castiglione momentaneamente da solo in testa alla classifica della zona 4, che manda alle finali due squadre.

U17 Lo Scoiattolo Castiglione-Cgc Viareggio 10-0

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Andrea Asta, Michele de Salvatore; Diego Bracali, Lorenzo Rosadini, Matteo Pastore Silva, Abramo Bechini, Lorenzo Turbanti, Mattia Sforzi, Filippo Bagnoli, Filippo Giabbani. All. Massimo Bracali.

CGC VIAREGGIO: Sebastian Rosi, Gabriele Consiglio; Samuele Vanni, Nicolas Vellutini, Matteo Triola, Daniel Pelliccia, Michele Zurolo, Edoardo Caravano, Giulio Medi, Paolo Chimenti. All. Matteo Giorgi.

ARBITRO: Flavio del Viva di Follonica.

RETI: pt (5-0) 5’06 e 5’29 Rosadini (C), 5’34 D.Bracali (C), 10’27 Turbanti (C), 17’16 D.Bracali; st 0’07” Rosadini (C), 0’43” Turbanti (C), 15’27 Bagnoli (C), 16’11 Pastore Silva (C), 19’20 Bechini (C).

Under 17 zona 4 – 11a giornata 25 gennaio

Lo Scoiattolo Castiglione-Cgc Viareggio 10-0

Pumas Viareggio B-Sarzana 6-8

Riposa Pumas Viareggio A

La classifica

Castiglione (9) 24 punti; Pumas Viareggio A (8) 21; Sarzana (9) 15; Cgc Viareggio (9), Pumas Viareggio B (9) 3

Under 17 zona 4 – 12a giornata 1 febbraio

Cgc Viareggio-Pumas Viareggio B

Pumas Viareggio A-Lo Scoiattolo Castiglione

Riposa Sarzana