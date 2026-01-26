ORBETELLO – Controlli a tappeto dei Carabinieri nei locali notturni tra Orbetello e il promontorio dell’Argentario. L’operazione, svolta nel fine settimana, ha visto impegnati i militari della Compagnia di Orbetello con il supporto delle Stazioni di Albinia e Porto Santo Stefano, insieme ai reparti specializzati del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Livorno, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Grosseto e del personale della ASL Toscana – P.I.S.L.L.

Le verifiche si sono concentrate su attività di somministrazione molto frequentate da giovani, portando alla luce diverse irregolarità sul fronte igienico-sanitario e del lavoro.

In un bar di Orbetello il titolare è stato sanzionato per carenze igieniche e per la mancanza di attestati HACCP per i dipendenti. Un secondo esercizio è stato multato per irregolarità nei contratti di lavoro con una sanzione di 6.400 euro, a cui si è aggiunta la sospensione dell’attività per tre giorni.

Il NAS ha inoltre rilevato la mancata osservanza della catena del freddo per alcuni alimenti, elevando una sanzione da 3.000 euro. Il totale delle multe ha così superato i 9.000 euro.

Nel corso dei controlli sono stati verificati anche 15 veicoli e identificati 60 giovani. Due di loro sono stati trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti e segnalati alla Prefettura di Grosseto come assuntori.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli attivi durante i fine settimana per aumentare la sicurezza nei luoghi della movida e tutelare la salute dei consumatori. I Carabinieri fanno sapere che le verifiche proseguiranno anche nelle prossime settimane.