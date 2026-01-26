GROSSETO – Raffica di controlli dei Carabinieri nella settimana appena trascorsa in tutta la provincia, con particolare attenzione al fine settimana e alla movida notturna. Le operazioni hanno coinvolto locali, bar e discoteche tra Grosseto, Orbetello, l’Argentario e Follonica, con il supporto dei reparti specializzati dell’Arma, della ASL e del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

Nel centro di Grosseto, quattro ragazzi sono stati identificati come protagonisti di una rissa avvenuta in piazza durante il fine settimana. L’episodio ha creato momenti di tensione tra i presenti e per tutti è scattata la segnalazione per il reato di rissa.

Complessivamente, sono stati controllati 60 giovani, 15 veicoli e 3 esercizi commerciali. Due persone sono state trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti e segnalate alla Prefettura di Grosseto come assuntori.

A Follonica, durante un controllo all’esterno di una discoteca, i Carabinieri hanno fermato un ragazzo di 15 anni trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 10 centimetri. Il giovane era stato visto gettare qualcosa tra le piante prima di entrare nel locale, attirando l’attenzione del personale della sicurezza che ha avvisato i militari. Dopo l’identificazione, il minore è stato affidato ai genitori.

Le attività di controllo straordinario da parte dell’Arma proseguiranno anche nei prossimi weekend, per prevenire episodi di violenza, uso di droghe e irregolarità nei luoghi della movida grossetana.