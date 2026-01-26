GROSSETO – Ripresa ormai a pieno regime l’attività del calcio a 5 Uisp, con i campionati soprattutto di serie A e B che stanno entrando nella fase calda della seconda fase. In serie A, grande caos in vetta, con tre squadre a quota 15 punti. La miglior disciplina vede avanti gli Sbronzi di Riace del presidente Gazzetta, con Ortaggi e il nuovo acquisto Cosimi subito protagonista nel successo di misura (5-4) contro l’Udpc Gs (Landi 2), mentre i Los Ladrones si aggiudicano la sfida tra le novità più interessanti di questa stagione con la stretta affermazione (3-2) contro il Pathetic: decisiva la doppietta di Raffaele Scala. I Los Ladrones sono l’unica squadra a punteggio pieno di questa seconda fase raggiungendo proprio il team di Poli che finora guidava in solitaria. Al quarto posto sale l’Atletico Barbiere che batte 5 a 3 la Tpt Pavimenti e la sopravanza in classifica: Montagnani apre e chiude le marcature dell’incontro, ma il break a metà secondo tempo propiziato dal tris di Spuma fa la differenza. Bene anche il Bivio di Ravi, che sfrutta la doppietta di Boe e l’acuto di Fabbri per piegare 3 a 1 l’Immobiliare Rossi, in gol con Cheli.

In serie B si accorcia la classifica in vetta, con le due ex capoliste I Celestini e Sciangai che cadono contro Pezzotto e Fc Abitando, cedendo loro il testimone in testa alla classifica. Il tris di Lunghi spiana la strada nella tennistica vittoria di Petroselli e compagni contro I Celestini, mentre la coppia Tosoni-Biagini è ancora determinante per l’ottimo momento dell’Fc Abitando che la spunta 8 a 7 contro il team di Bertini, in cui Ferrini e Panfilo comunque si distinguono. Maggi e Bassi sono i trascinatori nella prima vittoria degli Underdogz in questa fase, con il 7 a 5 sull’Ac Campetto (Terribile 2), mentre il poker di Cardone, supportato da Verdemare, Bambagioni e Cencini regala al Cassai Gomme il successo 8 a 6 sul Vets, nonostante le doppiette di Tenucci e Fabbri.

Quarta giornata per il campionato di serie C e in testa alla classifica è sempre il Car Center a dettare legge: i ragazzi di Iacchini si impongono con un autorevole 11 a 2 contro l’Angolo Pratiche, con la cinquina di Fazzi a illuminare la serata e il supporto di Biele, Loia e Nykieforuk, rimangono solitari in vetta, e proseguono il proprio percorso netto al pari dell’Endurance Team che però ha già osservato il proprio turno di riposo. In questa settimana Matteo Ciacci show nel 10 a 5 contro l‘Fc Aura: l’attaccante di Meattini mette a segno ben sette gol. Il Barbagianni Carrozzeria Tirrena rialza la testa e aggancia la seconda piazza, vincendo 8 a 4 il big match con il Baraonda con il duo Giagnoni-Priore sugli scudi. Piu e Capuccini, invece, sopperiscono all’assenza di Nicotini e trascinano il Gorarella Mobilino 2 al 6 a 5 sugli Avengers, mentre Il Ristorante Celeste si affida a Tusa e Galli per ottenere la prima vittoria di questa fase, con il 10 a 6 sul Poggione (Gjuzi 3).