AMIATA – È di 40 centimetri il manto di neve che in queste ore sta ricoprendo la vetta del Monte Amiata dopo le precipitazioni delle ultime ore. La temperatura in questo momento è di – 2 gradi centigradi.

Ieri l’affluenza è stata definita “più che discreta”, con la presenza anche di numerosi escursionisti. La Società Isa ha confermato che gli impianti resteranno aperti senza soluzione di continuità, garantendo così la possibilità di sciare anche nei prossimi giorni.

Al momento sono in funzione la sciovia Jolly, la sciovia Asso di Fiori e il tapis roulant delle Macinaie. Aperte anche le piste Campo Scuola Jolly, Campo Scuola Tappeto (per principianti e bob) e il tratto finale della Direttissima, con condizioni che restano legate all’evoluzione meteo.

Nel fine settimana è rimasto operativo anche il parco “Contessaland”, aperto dalle 10.30 alle 16.30, confermandosi un punto di riferimento per le famiglie e per chi sceglie la montagna anche senza sci.

Tra i momenti più apprezzati del weekend appena concluso c’è stata la sciata in notturna di sabato, con piste illuminate. Nonostante il maltempo che aveva caratterizzato gran parte della giornata, una finestra meteo favorevole ha permesso lo svolgimento dell’evento, richiamando numerosi sciatori che hanno deciso di scendere in pista contro ogni previsione. Un’esperienza che ha colpito molti partecipanti, tanto che in diversi hanno chiesto di poterla ripetere più spesso.

Le previsioni dei prossimi giorni

Ora l’attenzione è rivolta alle condizioni meteo attese nei prossimi giorni. Se le perturbazioni annunciate dovessero portare nuove nevicate, l’obiettivo della società di gestione è quello di ampliare l’offerta sciistica, arrivando ad aprire anche la seggiovia delle Macinaie e le piste più lunghe, dalla Panoramica alla Direttissima fino alla Canalgrande.

Intanto, con la neve che continua a scendere e gli impianti già operativi, l’Amiata si conferma una meta molto seguita in questo avvio di settimana, anche dopo il weekend appena concluso.

Per info: www.amiataisa.it