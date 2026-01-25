GROSSETO – Ricostruire il ceto medio per rafforzare Grosseto e la Maremma. È da questa priorità che parte la riflessione di Udc – Popolari civici, che accendono i riflettori su una delle principali emergenze economiche e sociali del territorio: l’indebolimento progressivo di famiglie, lavoratori, piccoli imprenditori e professionisti, schiacciati da redditi fermi, aumento del costo della vita e servizi sempre più onerosi.

Il ceto medio come pilastro della comunità

Per UDC – Popolari civici il ceto medio rappresenta la spina dorsale dell’economia reale e della coesione sociale. Difenderlo e ricostruirlo significa rafforzare la fiducia nel futuro e garantire uno sviluppo equilibrato.

«Il ceto medio è sempre stato la spina dorsale della nostra società – afferma Gianluigi Ferrara –. Quando famiglie e lavoratori che vivono del proprio lavoro scivolano verso l’incertezza, si indebolisce l’intero sistema economico e sociale. Servono politiche serie su lavoro stabile, fiscalità equa e servizi accessibili».

Lavoro stabile e valorizzazione delle competenze

Al centro delle proposte c’è il lavoro stabile e qualificato, con un sostegno mirato alle imprese che investono in occupazione duratura e valorizzano le competenze. Un’attenzione particolare viene rivolta ai settori strategici per Grosseto e la Maremma: turismo di qualità, agricoltura innovativa, artigianato, servizi ed economia verde.

«È fondamentale restituire dignità al lavoro e garantire redditi adeguati al costo della vita – sottolinea Camilla Terrosi –. Senza salari giusti e prospettive di stabilità, soprattutto per i giovani, il territorio rischia di perdere energie e competenze».

Fiscalità equa e sostegno alle famiglie

Un altro nodo centrale riguarda la fiscalità locale. UDC – Popolari Civici chiede una riduzione della pressione sui redditi medi e sulle famiglie, una revisione delle soglie Isee e maggiori agevolazioni per chi affronta spese rilevanti come mutuo, istruzione e cura dei figli.

Casa ed energia, i costi che impoveriscono

Particolare attenzione viene dedicata ai costi fissi, a partire da casa ed energia.

«Affitti, mutui e bollette sono oggi tra le principali cause di impoverimento del ceto medio – evidenzia Barbara Chelli –. Servono politiche concrete per affitti sostenibili, accesso alla prima casa e interventi strutturali sui costi energetici».

Piccole imprese e lavoro autonomo

Difendere il tessuto produttivo locale significa sostenere piccole imprese, artigiani, partite IVA e professionisti, attraverso semplificazione burocratica, accesso al credito e supporto all’innovazione.

«Sostenere l’economia di comunità vuol dire sostenere occupazione, servizi e coesione sociale – afferma Amedeo Gabbrielli –. Senza piccole imprese il territorio perde vitalità».

Servizi di prossimità e futuro del territorio

UDC – Popolari Civici richiama infine il ruolo strategico dei servizi di prossimità – sanità territoriale, trasporti, scuola e servizi sociali – come sostegno concreto al reddito delle famiglie, soprattutto nelle aree interne. A questo si affiancano politiche mirate per giovani, famiglie e natalità, per contrastare spopolamento e fuga di competenze.

«Ricostruire il ceto medio – conclude Udc – Popolari civici – significa rimettere al centro dignità del lavoro, famiglia ed economia reale. È questa la strada per uno sviluppo duraturo e solidale di Grosseto e della Maremma».