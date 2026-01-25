AMIATA – Neve e freddo sull’Amiata. Le temperature che sono scese sotto lo zero in queste ore hanno favorito una nuova nevicata in Vetta portando così un nuovo manto bianco sulla nostra montagna.

Per garantire la viabilità sono entrati in azione anche gli spazzaneve. La nevicata ha interessato tutta la zona sopra la quota dei rifugi. Sono già caduti più di dieci centimetri di neve.

Per tutti coloro che volessero raggiungere la vetta si raccomanda la dotazione di catene o pneumatici invernali così come prevede anche la normativa.