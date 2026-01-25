GROSSETO – Bel colpo per la formazione femminile della Gea Basketball Grosseto che conquista la seconda vittoria consecutiva, imponendo lo stop alla Pallacanestro Femminile Montecatini, davanti al pubblico amico del Pala Austria per 50-41. Le ragazze di Luca Faragli, nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie C, hanno disputato un incontro tutto grinta e determinazione, riuscendo a imbrigliare fin dal primo quarto una formazione di ottima caratura. Il tecnico grossetano ha messo subito alle costole della giocatrice più pericolosa, la pivot Innocenti, le giovanissime Merlini e Sliusar, che le hanno fatto perdere la bussola e hanno permesso alle compagne di iniziare l’incontro con un vantaggio di sei punti dopo il primo quarto. Sulle ali dell’entusiasmo, con qualche rotazione azzeccata, la Gea è andata all’intervallo con otto lunghezze di vantaggio. Al rientro dagli spogliatoi le grossetane hanno proseguito la loro marcia vincente, arrivando addirittura a un vantaggio di 19 punti. Montecatini, che probabilmente non si aspettava un approccio così importante alla gara delle locali, ha cercato di rientrare in partita, recuperando qualcosa. e andando all’ultimo quarto con un ritardo di 13 punti, che sono diventati nove alla sirena. Un’affermazione strameritata per una squadra che in un momento di difficoltà dal punto di vista dell’organico è riuscito a tirare fuori dal cilindro una prestazione di tutto rispetto. Con questi due punti la Gea si affaccia nuovamente in zona playoff.

“Abbiamo fornito una bellissima prestazione di squadra – commenta il coach Luca Faragli – alle assenze già previste si era raggiunta anche nelle ultime ore prima della partita, anche quella di Marta Vannozzi e anche per questo il successo assume un’importanza maggiore. Siamo stati sempre stata avanti e la nostra zona press ha messo in difficoltà un quintetto che sono riuscito a fermare anche grazie alle apporto delle giovanissime Merlini e Sluisar (quest’ultima al debutto in serie C), determinanti per dare il la al nostro vantaggio che abbiamo difeso veramente alla grande. E’ mancato purtroppo il tiro da fuori, ma cercheremo di provvedere”.

Per il quintetto di Grosseto, non c’è però il tempo nemmeno di esultare perché lunedì sera alle 19,45 bollini e compagne saranno di scena a Pontedera per misurarsi con il Bellaria Cappuccini nel recupero della penultima giornata di andata. Un incontro che sembra la portata delle biancorossi, anche se proseguiranno le assenze, visto che non ci sarà nemmeno Matilde Pepi.

GEA: Pepi 7, Vallini 11, Borellini 12, Mery Bertaccini 10, Emma Bertacchini 6, Merlini, Mazzi, Cipolletta, Sliusar 2, Faragli 2. All. Luca Faragli.

Parziali: 14-8, 25-17; 41-28, 50-41.